Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение

Пятница, 29 января 2021, 17:33

Европейская комиссия официально объявила о введении механизма, который требует получения разрешения государств-членов ЕС на экспорт вакцин от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Этот имплементационный акт, принятый по срочной процедуре и опубликованный сегодня, предусматривает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку", - говорится в заявлении.

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина, не будут подпадать под экспортный запрет.

"ЕС исключил из этой схемы поставок вакцины для гуманитарной помощи или для стран, находящихся в программе COVAX, а также наших соседних стран", - отметили в Еврокомиссии.

В ЕС отметили, что такой шаг полностью согласуется с международными обязательствами ЕС в рамках Всемирной торговой организации и G20, а также в соответствии с тем, что ЕС предложил в контексте инициативы ВТО по торговле и здравоохранения.

"Комиссия инвестировала большие суммы в развитие производственных мощностей разработчиков вакцин в ЕС. Это было сделано с целью обеспечения быстрой доставки вакцин европейским гражданам, поддержки планирования и стратегий вакцинации с конечной целью защиты общественного здоровья. Поэтому ЕС целесообразно контролировать, как используются средства, которые выплачиваются по договорам предварительной купли-продажи (APA), особенно в контексте потенциального дефицита основных вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении.

Как известно, страны ЕС не получат вовремя в полном объеме купленных вакцин от производителей Pfizer и AstraZeneca.

Еврокомиссия с согласия AstraZeneca опубликовала контракт о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.

Темы: ЕСУкраинавакцинациякоронавирусCovid-2019


powered by lun.ua
Главное сегодня

ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон

Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Ляшко озвучил точную дату, когда в Украине могут начать прививать от COVID-19

У россиян начало падать доверие к Путину

ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

В "Слуге народа" уже голосовали за исключение Дубинского. Большинство - "за"

Все новости...
ЕС
"Нафтогаз" планирует закупить газ из Евросоюза за средства ЕБРР
Регулятор ЕС не увидел связи между вакциной Pfizer и смертями пожилых людей
ЕС предупредил, что финпомощь Украине зависит от реформы медицинских закупок
Последние новости
17:57
Как украинцы прививаются во время пандемии и безопасно ли это делать
17:44
Послы G7 сделали заявление по одобренному в ВР проекту реформы СБУ
17:39
Гривня ослабла к евро на закрытии межбанка
17:38
Зеленский жалуется, что вакцин COVAX будет мало для украинцев
17:34
видео"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей"
17:33
ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение
17:28
картаСиноптики объявили штормовое предупреждение
17:14
"Голос" судится с НАПК. Суд открыл дело
17:05
Работа МинАПК в полноценном режиме начнется с 1 марта – министр
17:00
ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!