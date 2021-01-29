ЕС ввел экспортный контроль за вакцинами, для Украины будет исключение

Европейская комиссия официально объявила о введении механизма, который требует получения разрешения государств-членов ЕС на экспорт вакцин от COVID-19.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Этот имплементационный акт, принятый по срочной процедуре и опубликованный сегодня, предусматривает получение разрешений на экспорт вакцин COVID-19 за пределы ЕС до конца марта 2021 года. Эта схема применяется только к экспорту вакцин от компаний, с которыми ЕС предварительно заключил соглашения на покупку", - говорится в заявлении.

Страны Западных Балкан и программы "Восточного партнерства", в которую входит Украина, не будут подпадать под экспортный запрет.

"ЕС исключил из этой схемы поставок вакцины для гуманитарной помощи или для стран, находящихся в программе COVAX, а также наших соседних стран", - отметили в Еврокомиссии.

В ЕС отметили, что такой шаг полностью согласуется с международными обязательствами ЕС в рамках Всемирной торговой организации и G20, а также в соответствии с тем, что ЕС предложил в контексте инициативы ВТО по торговле и здравоохранения.

"Комиссия инвестировала большие суммы в развитие производственных мощностей разработчиков вакцин в ЕС. Это было сделано с целью обеспечения быстрой доставки вакцин европейским гражданам, поддержки планирования и стратегий вакцинации с конечной целью защиты общественного здоровья. Поэтому ЕС целесообразно контролировать, как используются средства, которые выплачиваются по договорам предварительной купли-продажи (APA), особенно в контексте потенциального дефицита основных вакцин против COVID-19", - говорится в заявлении.

Как известно, страны ЕС не получат вовремя в полном объеме купленных вакцин от производителей Pfizer и AstraZeneca.

Еврокомиссия с согласия AstraZeneca опубликовала контракт о закупке вакцины от коронавируса, который стороны подписали 27 августа прошлого года, чтобы обеспечить прозрачность в споре на фоне дефицита вакцин.