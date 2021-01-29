Продавали керівну посаду в поліції: на Рівненщині судитимуть священника та правоохоронця
П'ятниця, 29 січня 2021, 18:36
Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно священника та інспектора поліції, які продавали за 100 тисяч доларів посаду в поліції.
Джерело: Офіс генпрокурора
Деталі: Зазначається, що у жовтні 2020 року священник разом із старшим інспектором одного з відділів поліції запропонували патрульному поліцейському посаду начальника відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області.
Вони пообіцяли "вирішити питання" з посадою за 100 тис. доларів.
Під час одержання першої частини коштів у сумі 21400 доларів США їх затримали.
Санкція статті 190 ("Шахрайство") передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Українська правда