Продавали керівну посаду в поліції: на Рівненщині судитимуть священника та правоохоронця

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно священника та інспектора поліції, які продавали за 100 тисяч доларів посаду в поліції.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що у жовтні 2020 року священник разом із старшим інспектором одного з відділів поліції запропонували патрульному поліцейському посаду начальника відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Вони пообіцяли "вирішити питання" з посадою за 100 тис. доларів.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 21400 доларів США їх затримали.

Санкція статті 190 ("Шахрайство") передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.