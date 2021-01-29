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Продавали керівну посаду в поліції: на Рівненщині судитимуть священника та правоохоронця

П'ятниця, 29 січня 2021, 19:36

Рівненською обласною прокуратурою скеровано до суду обвинувальні акти стосовно священника та інспектора поліції, які продавали за 100 тисяч доларів посаду в поліції.

Джерело: Офіс генпрокурора

Деталі: Зазначається, що у жовтні 2020 року священник разом із старшим інспектором одного з відділів поліції запропонували патрульному поліцейському посаду начальника відділу поліції ГУ Нацполіції в Рівненській області.

Вони пообіцяли "вирішити питання" з посадою за 100 тис. доларів.

Під час одержання першої частини коштів у сумі 21400 доларів США їх затримали.

Санкція статті 190 ("Шахрайство") передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

 

Українська правда
Теми: Рівненська областьполіція


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