Продавали должность в полиции: в Ровенской области будут судить священника и милиционера
Пятница, 29 января 2021, 19:36
Ровенской областной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты по священника и инспектора полиции, которые продавали за 100 000 долларов должность в полиции.
Источник: Офис генпрокурора
Детали: Отмечается, что в октябре 2020 священник вместе со старшим инспектором одного из отделов полиции предложили патрульном полицейском должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области.
Они пообещали "решить вопрос" с должности за 100 тыс долларов США.
При получении первой части средств в сумме 21 400 долларов их задержали.
Санкция статьи 190 ("Мошенничество") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Украинская правда