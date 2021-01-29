Продавали должность в полиции: в Ровенской области будут судить священника и милиционера

Ровенской областной прокуратурой направлено в суд обвинительные акты по священника и инспектора полиции, которые продавали за 100 000 долларов должность в полиции.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Отмечается, что в октябре 2020 священник вместе со старшим инспектором одного из отделов полиции предложили патрульном полицейском должность начальника отдела полиции ГУ Нацполиции в Ровенской области.

Они пообещали "решить вопрос" с должности за 100 тыс долларов США.

При получении первой части средств в сумме 21 400 долларов их задержали.

Санкция статьи 190 ("Мошенничество") предусматривает лишение свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.