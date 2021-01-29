У Празі закрили польовий госпіталь для хворих на коронавірус через брак персоналу

Чеська влада вирішила закрити військовий польовий госпіталь у Празі через брак персоналу, навіть попри велику кількість пацієнтів з COVID-19 у медичних установах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

У жовтні минулого року армія відкрила польовий госпіталь на околиці Праги на місці виставкового центру і поставила в резерв об'єкт, обладнаний для лікування до 500 пацієнтів з COVID-19.

"Але через смертність серед наявного персоналу ми не можемо розгорнути лікарню в розумних межах. Якщо у нас є персонал, то здається більш доцільним посилити стандартні госпіталі, ніж активувати польовий госпіталь", - заявив заступник міністра охорони здоров'я Владімір Черни.

Станом на четвер в чеських лікарнях перебувало 5856 пацієнтів з COVID-19, в тому числі 970 у відділеннях інтенсивної терапії, що приблизно на 20% нижче пікового рівня в середині січня.

Але шість з 14 регіонів країни повідомили про нульову або практично нульову кількість доступних ліжок в реанімаціях. Влада використала машини швидкої допомоги і вертольоти, щоб відправляти пацієнтів в менш переповнені лікарні, тимчасово припиняючи надання термінової допомоги.

У зв'язку з тим, що останнім часом щодня реєструється близько 8000 нових випадків інфікування, уряд побоюється, що будь-який новий сплеск випадків через очікуване поширення більш заразного британського штаму вірусу може призвести до перевантаження лікарень.