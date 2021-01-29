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В Праге закрыли полевой госпиталь для больных коронавирусом из-за нехватки персонала

Пятница, 29 января 2021, 18:38

Чешские власти решили закрыть военный полевой госпиталь из-за нехватки персонала, даже несмотря на большое количество пациентов с COVID-19 в медицинских учреждениях.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

В октябре прошлого года армия создала полевой госпиталь на окраине Праги на месте выставочного центра и поставила в резерв объект, оборудованный для лечения до 500 пациентов с COVID-19.

"Но из-за смерти имеющегося персонала мы не можем развернуть больницу в разумных пределах. Если у нас есть персонал, то кажется более целесообразным усилить стандартные госпитали, чем активировать полевой госпиталь", - заявил заместитель министра здравоохранения Владимир Черны.

По состоянию на четверг в чешских больницах находилось 5856 пациентов с COVID-19, в том числе 970 в отделениях интенсивной терапии, что примерно на 20% ниже пикового уровня в середине января.

Но шесть из 14 регионов страны сообщили о нулевом или практически нулевом количестве доступных коек в реанимациях. Власти использовали машины скорой помощи и вертолеты, чтобы отправлять пациентов в менее переполненные больницы, временно приостанавливая оказание срочной помощи.

В связи с тем, что в последнее время каждый день регистрируется около 8000 новых случаев инфицирования, правительство опасается, что любой новый всплеск случаев из-за ожидаемого распространения более заразного британского варианта вируса может привести к перегрузке больницы

Больницы также сообщают о сокращении, но все еще большом количестве инфицированных сотрудников - 4047 по стране по состоянию на пятницу.

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