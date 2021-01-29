Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин

П'ятниця, 29 січня 2021, 19:59

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування", який Рада ухвалила 29 січня.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Рішення про прискорену державну реєстрацію ухвалюється, зокрема, за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу, або вакцина чи інший медичний імунобіологічний препарат перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинен бути розроблений у державі-агресорі.

Крім того, відома та потенційна користь лікарських засобів має переважати відомі ризики".

Деталі: Зазначається, що реєстраційне посвідчення вакцини або медпрепаратів, що пройшли процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, видається строком на один рік з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо: Це рішення підтримали 280 нардепів.

Українська правда
Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

В Кабміні показали календарний план вакцинації українців

ОновленоКум Табачника виграв вибори ректора національного університету, але на заваді закон

Журналісти розвідали про "палац Путіна" нові подробиці

Ляшко озвучив дату, коли в Україні можуть почати щеплення від COVID-19

У росіян почала падати довіра до Путіна

ВАКС арештував вилучені в нардепа Дубневича сотні тисяч євро і доларів

Усі новини...
Зеленський
Зеленський нарікає, що вакцин COVAX буде замало для українців
Зеленський підписав указ про ринок соцпослуг: всі заклади об'єднають у "Дії"
"Плюс" 1,5% ВВП: НБУ оцінив користь "Великого будівництва" для економіки
Останні новини
19:59
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин
19:44
Разумков підписав постанову щодо стабілізації ситуації з тарифами
19:38
У Празі закрили польовий госпіталь для хворих на коронавірус через брак персоналу
19:36
фотоПродавали керівну посаду в поліції: на Рівненщині судитимуть священника та правоохоронця
19:21
Рада зробила крок до розсекречення зарплат у держкомпаніях
19:14
В Кабміні показали календарний план вакцинації українців
19:02
У ЄС працюють над наданням Україні другого траншу у 600 млн євро
18:53
У Навального відреагували на пропагандистське відео про "палац Путіна"
18:46
Ощадбанк минулого року отримав 2,8 млрд прибутку
18:40
В Альпах врятували француза, який провів 2,5 години під снігом після сходу лавини
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!