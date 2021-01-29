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Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин

П'ятниця, 29 січня 2021, 18:59
Зеленський підписав закон про екстрену реєстрацію COVID-вакцин

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до закону "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов’язання для екстреного медичного застосування", який Рада ухвалила 29 січня.

Джерело: Офіс президента

Дослівно: "Рішення про прискорену державну реєстрацію ухвалюється, зокрема, за наявності даних про успішне проведення доклінічних випробувань/досліджень, окремих фаз клінічних випробувань/досліджень; якщо дозвіл на екстрене застосування був наданий компетентним органом США, Великої Британії, Швейцарської Конфедерації, Японії, Австралії, Канади, Китайської Народної Республіки, Індії або за централізованою процедурою компетентним органом Євросоюзу, або вакцина чи інший медичний імунобіологічний препарат перекваліфіковані Всесвітньою організацією охорони здоров’я. Окремо передбачено, що лікарський засіб не повинен бути розроблений у державі-агресорі.

Крім того, відома та потенційна користь лікарських засобів має переважати відомі ризики".

Деталі: Зазначається, що реєстраційне посвідчення вакцини або медпрепаратів, що пройшли процедуру державної реєстрації під зобов’язання для екстреного медичного застосування, видається строком на один рік з можливістю продовження ще на рік.

Нагадаємо: Це рішення підтримали 280 нардепів.

Українська правда

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Теми: Зеленськийвакцинаціякоронавірус
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