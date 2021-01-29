Зеленский подписал закон об экстренной регистрации COVID-вакцин

Президент Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в закон "О лекарственных средствах" относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства для экстренного медицинского применения", который Рада приняла 29 января.

Источник: Офис президента

Дословно: "Решение об ускоренной государственной регистрации принимается, в частности, при наличии данных об успешном проведении доклинических испытаний / исследований, отдельных фаз клинических испытаний / исследований; если разрешение на экстренное применение был предоставлен компетентным органом США, Великобритании, Швейцарской Конфедерации, Японии, Австралии, Канады, КНР, Индии или централизованной процедуре компетентным органом Евросоюза, или вакцина или иной медицинский иммунобиологический препарат, переквалифицированный Всемирной организацией здравоохранения. Отдельно предусмотрено, что лекарственное средство не должно быть разработано в государстве-агрессоре.

Кроме того, известна и потенциальная польза лекарственных средств должны преобладать известные риски".

Детали: Отмечается, что регистрационное удостоверение вакцины или медпрепаратов, прошедшие процедуру государственной регистрации под обязательство для экстренного медицинского применения, выдается сроком на один год с возможностью продления еще на год.

Напомним: Это решение поддержали 280 нардепов.