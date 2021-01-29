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Зеленский назначил "слугу" и бывшего шоумена главой Черкасской ОГА

Пятница, 29 января 2021, 19:15
Зеленский назначил слугу и бывшего шоумена главой Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Источник: Офис президента

Детали: Они встретились в ОПУ и Зеленский вручил Скичко служебное удостоверение.

Прямая речь Зеленского: "Желаю вам успеха в должности.  Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов.

Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины".

Справка: Александр Скичко родился 1991 года в Черкассах.  В 2013 году окончил Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" по специальности "международная экономика" (магистр международной экономики).  Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью.  В 2019-м был избран народным депутатом Украины.

29 летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.

Украинская правда

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Темы: ЗеленскийЧеркасская областьместная властькадры
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