Зеленский назначил "слугу" и бывшего шоумена главой Черкасской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ № 38/2021 о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

Источник: Офис президента

Детали: Они встретились в ОПУ и Зеленский вручил Скичко служебное удостоверение.

Прямая речь Зеленского: "Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов.

Строительство дорог, привлечения инвестиций и улучшения благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкащины".

Справка: Александр Скичко родился 1991 года в Черкассах. В 2013 году окончил Государственное высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" по специальности "международная экономика" (магистр международной экономики). Около 10 лет занимался предпринимательской деятельностью. В 2019-м был избран народным депутатом Украины.

29 летний телеведущий Скичко прошел в Верховную Раду в 2019 году по мажоритарному избирательному округу №197 в Черкасской области.