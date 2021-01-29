Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Австрієць заповів 2 млн євро селу у Франції, де сховали його родину від нацистів

П'ятниця, 29 січня 2021, 21:24

Австрієць, який втік від нацистів зі своєю сім'єю під час Другої світової війни, заповів більшу частину свого статку французькому селу, жителі якої роками ховали їх від переслідувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ерік Швам, який помер 25 грудня у віці 90 років, у своєму заповіті залишив несподіваний подарунок для села Ле Шамбон-сюр-Ліньон, розташованого на віддаленому гірському плато на південному сході Франції, де історично проживає велика протестантська громада, відома тим, що пропонує притулок тим, хто цього потребує.

"Це велика сума для села", - сказав мер Жан-Мішель Ейро.

Він відмовився вказати суму, оскільки заповіт все ще узгоджувався, але його попередник, який повідомив на місцевому сайті, що двічі зустрічався зі Швамом і його дружиною, щоб обговорити подарунок, сказав, що це близько 2 мільйонів євро.

Швам і його сім'я втекли до Франції в 1943 році і їх ховали в місцевій школі під час війни. Сім'я залишалися там до 1950 року.

Пізніше він вивчав фармакологію і одружився на місцевій католичці. Ейро сказав, що Швам попросив використати гроші на освітні та молодіжні ініціативи, зокрема на стипендії.

Близько 2500 євреїв були прийняті і сховані під час війни селом Ле Шамбон-сюр-Ліньон, жителі якого були відзначені як "Праведники народів світу" ізраїльським меморіальним центром Голокосту.

Протягом століть село приймало багатьох людей, що рятувалися від релігійних або політичних переслідувань, від священиків, які змушені були ховатися під час Французької революції, до іспанських республіканців під час громадянської війни 1930-х років, а останнім часом - мігрантів і біженців з Близького Сходу та країн Африки.

"Українська правда" у Threads

Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

У "ЄС" відхрестились від заяви Прокопіва щодо "бюджету війни" для Києва

інфографікаМайже ніхто в Україні не симпатизує Палестині у війні Ізраїлю і ХАМАС − КМІС

Усі новини...
Останні новини
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
14:59
Росія визначилася з країнами, де планує в обхід санкцій купувати авіазапчастини
14:53
Коти люблять приносити людям речі, але на власних умовах – дослідження
14:50
"Втратив безцінну інформацію": Yarmak розказав, що його обікрали у потягу УЗ
14:47
фото, відеоНа Марсовому полі Зеленський вшанував памʼять полеглих захисників України
14:35
NYT: США закликали Ізраїль до кінця року зменшити масштаби операції у Газі
14:28
В Росії створили водний дрон схожий на український
14:22
Яке порно дивилися українці у 2023-му: звіт від Pornhub
14:06
У Росії вп'яте за півроку підвищили облікову ставку
Усі новини...
Реклама: