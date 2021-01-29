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Австрієць заповів 2 млн євро селу у Франції, де сховали його родину від нацистів

П'ятниця, 29 січня 2021, 22:24

Австрієць, який втік від нацистів зі своєю сім'єю під час Другої світової війни, заповів більшу частину свого статку французькому селу, жителі якої роками ховали їх від переслідувань.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Guardian.

Ерік Швам, який помер 25 грудня у віці 90 років, у своєму заповіті залишив несподіваний подарунок для села Ле Шамбон-сюр-Ліньон, розташованого на віддаленому гірському плато на південному сході Франції, де історично проживає велика протестантська громада, відома тим, що пропонує притулок тим, хто цього потребує.

"Це велика сума для села", - сказав мер Жан-Мішель Ейро.

Він відмовився вказати суму, оскільки заповіт все ще узгоджувався, але його попередник, який повідомив на місцевому сайті, що двічі зустрічався зі Швамом і його дружиною, щоб обговорити подарунок, сказав, що це близько 2 мільйонів євро.

Швам і його сім'я втекли до Франції в 1943 році і їх ховали в місцевій школі під час війни. Сім'я залишалися там до 1950 року.

Пізніше він вивчав фармакологію і одружився на місцевій католичці. Ейро сказав, що Швам попросив використати гроші на освітні та молодіжні ініціативи, зокрема на стипендії.

Близько 2500 євреїв були прийняті і сховані під час війни селом Ле Шамбон-сюр-Ліньон, жителі якого були відзначені як "Праведники народів світу" ізраїльським меморіальним центром Голокосту.

Протягом століть село приймало багатьох людей, що рятувалися від релігійних або політичних переслідувань, від священиків, які змушені були ховатися під час Французької революції, до іспанських республіканців під час громадянської війни 1930-х років, а останнім часом - мігрантів і біженців з Близького Сходу та країн Африки.



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