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Австриец завещал 2 млн евро деревне во Франции, где спрятали его семью от нацистов

Пятница, 29 января 2021, 21:24

Австриец, бежавший от нацистов со своей семьей во время Второй мировой войны, завещал большую часть своего состояния французской деревне, жители которой годами скрывали их от преследований.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Эрик Швам, скончавшийся 25 декабря в возрасте 90 лет, в своем завещании оставил неожиданный подарок для деревни Ле Шамбон-сюр-Линьон, расположенной на удаленном горном плато на юго-востоке Франции, где исторически проживает большая протестантская община, известная тем, что предлагает приют тем, кто в нужде.

"Это большая сумма для деревни", - сказал мэр Жан-Мишель Эйро.

Он отказался указать сумму, поскольку завещание все еще согласовывалось, но его предшественник, который сообщил на местном сайте, что дважды встречался со Швамом и его женой, чтобы обсудить подарок, сказал, что это около 2 миллионов евро.

Швам и его семья бежали во Францию в 1943 году и их прятали в местной школе во время войны. Семья оставались там до 1950 года.

Позже он изучал фармакологию и женился на местной католичке. Эйро сказал, что Швам попросил использовать деньги на образовательные и молодежные инициативы, в частности на стипендии.

Около 2500 евреев были приняты и спрятаны во время войны деревней Ле Шамбон-сюр-Линьон, жители которой были отмечены как "Праведники народов мира" израильским мемориальным центром Холокоста.

На протяжении столетий деревня принимала многих людей, спасающихся от религиозных или политических преследований, от священников, вынужденных скрываться во время Французской революции до испанских республиканцев во время гражданской войны 1930-х годов, а в последнее время - мигрантов и беженцев с Ближнего Востока и стран Африки.

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