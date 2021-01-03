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Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише "освоюють" гроші – вчені

Неділя, 3 січня 2021, 13:52
Вода у Криму вже закінчується, а окупанти лише освоюють гроші – вчені

Жителі захопленого Росією Криму отримують воду за графіком через вичерпання її запасів на півострові, при цьому якщо найближчими місяцями не пройдуть рясні дощі, Крим може залишитися зовсім без води.

Джерело: член експертної ради з гідробіології та іхтіології РАН Микола Шадрін, глава Кримського РАН, доктор геолого-мінералогічних наук Віктор Тарасенко в коментарі виданню "Новая газета"

Деталі: Експерти відзначають, що влада на окупованому півострові не вирішуює водну проблему, а замість цього лише "освоює" виділені з російського бюджету гроші.

На думку фахівців, якщо в найближчі три місяці на півострові не підуть дощі, Крим залишиться без прісної води.

Шадрін зазначає, що для нормального забезпечення Криму водою потрібно, в першу чергу, економно її витрачати. Але на півострові ще з радянських часів близько 60% води "втрачається" у водопроводах.

При цьому опріснення морської води він назвав "далекою перспективою", а викачка води з водосховищ ніяк не допоможе вирішити проблему в перспективі, а скоріше її ускладнить.

При цьому Глава Кримського РАН Віктор Тарасенко визнав, що прогнози метеорологів на поточну зиму "не викликають оптимізму". Так, наприклад, передбачалося, що в грудні у Криму випаде 45 мм опадів, а за фактом випав лише 21 міліметр. На найближчі три місяці прогнозують 30-40 мм, в той час як для наповнення водосховищ потрібно не менше 100-150 мм на місяць.

Про буріння і активне викачування води зі свердловин професор говорить так: "Є ризик, що свердловини стануть непридатними. Справа в тому, що підземні води знаходяться в так званих "лінзах", і якщо вибрати з "лінзи" занадто багато, то вода стане солоною і непридатною ні для пиття, ні для поливу".

Ідею Володимира Путіна про забезпечення Криму водою за рахунок підземних джерел, що знаходяться під Азовським морем, вчені також розкритикували. За словами Тарасенка, поки немає 100% впевненості, що прісні води під Азовським морем є в достатній кількості. Шадрін додав, що реальних оцінок запасів прісної води під Азовським морем немає: "Це з тієї ж серії, що "подамо воду з річки Кубань", а потім з'ясовується, що вона майже висохла".

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Нагадаємо: 

  • За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у 2021 році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
  • За даними екологів, на окупованому підострові майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

"Українська правда" у Threads

Теми: водаКримокупація
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