Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік

Неділя, 27 грудня 2020, 08:51

За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у наступному році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.

Джерело: коментар фахівця проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Окупанти припускають, що завдяки опадам і притоку дощової води в водоспади Криму, можливе збільшення об'ємів прісної води у водосховищах, що забезпечують кримчан.

При цьому за словами Яцюка, ситуація зі зневодненням півострова, яка спостерігалася протягом поточного року, позначатиметься на забезпеченні водою і в подальші роки.

Навіть у разі, якщо зима та весна 2021 року будуть багатими на опади, наповнити водосховища в окупованому Криму це не допоможе.

Пряма мова: "Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території та поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – УП) владою Криму".

Читайте також: Що відбувається з окупованим Кримом без дніпровської води. 13 фактів

Нагадаємо: За даними екологів, в окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Передісторія:

  • Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
  • Через брак води у Криму окупанти ввели жорсткі графіки подачі води в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, Алушті та прилеглих селищах, Ялті, Білогірську та Євпаторії.
  • Окупаційна влада заявила, що у квітні 2021 року в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який наповнять за допомогою додаткових свердловин, хоча викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.

Теми: Кримводаокупація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки

Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли

Пандемія коронавірусу не буде останньою: глава ВООЗ

"Нафтогаз" підвищив ціну на газ для побутових споживачів

фотоУ Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії

фотоРосійській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну

Усі новини...
Крим
У Севастополі окупанти тренувалися екстрено починати бойові дії
Російській блогерці через незаконний візит до Криму заборонили в'їзд в Україну
Російських військових, які служать у Криму, залякують – РосЗМІ
Останні новини
09:41
Не вакцина: вчені випробовують ліки, що дають миттєвий імунітет до COVID
09:09
Байден звинуватив Трампа у безвідповідальності й попередив про наслідки
08:51
Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік
08:26
Коронавірус: 6113 нових заражень, 72 людини померли
08:00
Головні новини суботи і ночі: окупанти тренувалися екстрено починати війну, Путін створює в Білорусі партію
07:28
Окупанти вели вогонь в Донецькій області. Без втрат – ООС
06:08
В ЄС починають масову вакцинацію від коронавіруса
05:12
COVID-19: за добу знов діагностували понад 450 тисяч нових заражень
03:47
Перший випадок мутованого коронавірусу виявили в Канаді
02:43
SpaceX починає передстартові випробування 9-го прототипу Starship – корабля для польотів на Марс
Усі новини...