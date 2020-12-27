Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік
За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у наступному році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.
Джерело: коментар фахівця проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії
Деталі: Окупанти припускають, що завдяки опадам і притоку дощової води в водоспади Криму, можливе збільшення об'ємів прісної води у водосховищах, що забезпечують кримчан.
При цьому за словами Яцюка, ситуація зі зневодненням півострова, яка спостерігалася протягом поточного року, позначатиметься на забезпеченні водою і в подальші роки.
Навіть у разі, якщо зима та весна 2021 року будуть багатими на опади, наповнити водосховища в окупованому Криму це не допоможе.
Пряма мова: "Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території та поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – УП) владою Криму".
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Нагадаємо: За даними екологів, в окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.
Передісторія:
- Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через Північно-Кримський канал. Після окупації Криму Росією в 2014 році поставки води на півострів припинили. Українська влада неодноразово заявляла, що водопостачання Криму буде відновлено лише після деокупації півострова.
- Через брак води у Криму окупанти ввели жорсткі графіки подачі води в Сімферополі, Сімферопольському та Бахчисарайському районах, Алушті та прилеглих селищах, Ялті, Білогірську та Євпаторії.
- Окупаційна влада заявила, що у квітні 2021 року в систему водопостачання Сімферополя нібито почне надходити прісна вода з водозабору, який наповнять за допомогою додаткових свердловин, хоча викачування води з підземних джерел вже призвело до засолення ґрунтів.