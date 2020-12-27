Опади не зможуть поповнити запаси питної води у Криму – прогноз на 2021 рік

За прогнозом експерта Національної академії аграрних наук Михайла Яцюка, у наступному році водосховища захопленого Росією Криму не отримають додаткового живлення завдяки опадам, як на це сподіваються окупанти.

Джерело: коментар фахівця проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії

Деталі: Окупанти припускають, що завдяки опадам і притоку дощової води в водоспади Криму, можливе збільшення об'ємів прісної води у водосховищах, що забезпечують кримчан.

При цьому за словами Яцюка, ситуація зі зневодненням півострова, яка спостерігалася протягом поточного року, позначатиметься на забезпеченні водою і в подальші роки.

Навіть у разі, якщо зима та весна 2021 року будуть багатими на опади, наповнити водосховища в окупованому Криму це не допоможе.

Пряма мова: "Ті опади, які випадають, фактично не є стокоформуючими, вони більше здійснюють зволоженість території та поповнюють вологозапаси ґрунту, але вони не формують стік. І це чітко відображається в тій проблематиці, яка сьогодні ж знову стоїть перед (окупаційною російською – УП) владою Криму".

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Нагадаємо: За даними екологів, в окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води. При цьому дефіцит води виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

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