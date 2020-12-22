В окупованому Криму майже вичерпались запаси питної води – еколог

Дефіцит питної води в окупованого Криму виник через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

Джерело: DW

Деталі: Окупанти днями повідомили, що через падіння притоку води в Щасливенське і Загірське водосховища, зокрема жителям Ялти, подаватимуть воду по шість годин на добу.

Люди скаржаться, що навіть після включення за графіком, вода має жовтуватий відтінок і тече зі слабким напором.

За словами начальниці відділу агрометеорології "Укргідрометцентру" Тетяни Адаменко, п'ять років тому на анексованому українському півострові випало лише 70% річної норми опадів і відтоді водний баланс у цій зоні не відновлюється.

Заступник директора з наукової роботи Інституту водних проблем і меліорації НААН Михайло Яцюк розповів, що наразі у Криму ситуація стабілізувалася, бо йшли дощі, але опадів випало недостатньо, щоб наповнити джерела.

За його словами, самопроголошена "влада" Криму практично вичерпала запаси питної води, сформовані природними стоками.

Пряма мова Яцюка: "Північно-Кримський канал не працює, водосховища не наповнюються та вже перетворилися на деградаційні екологічні об'єкти. Через глобальне потепління не наповнюються місцеві річки та озера, які формуються стоками".

Яцюк вважає, що сподіватися на рясні опади, сніг та талу воду з гір, які б могли наповнити водойми на півострові, кримчанам не варто, оскільки метеорологи прогнозують цього року таку ж теплу і безсніжну зиму.

За словами заступниці постпреда президента в АР Крим Таміли Ташевої, для потреб цивільного населення питної води у Криму цілком достатньо, але дефіцит виникає через водні потреби російських військових баз та промислових об'єктів.

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