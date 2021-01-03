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ООС: 7 порушень "тиші", без втрат

Неділя, 3 січня 2021, 17:16
ООС: 7 порушень тиші, без втрат

З початку доби 3 січня у районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік населених пунктів Лебединське, Красногорівка та Мар’їнка.

З великокаліберних кулеметів російсько-окупаційні війська вели вогонь в бік українських позицій поблизу Лебединського, Пісків та Мар’їнки. А біля Водяного, що на Приазов’ї – з ручного протитанкового гранатомета та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Південного збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а поблизу Світлодарська – з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів".

Деталі: Українські воїни внаслідок ворожих обстрілів не постраждали.

Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ.

Українська правда

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Теми: Об'єднані сили на Донбасі
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