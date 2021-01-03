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Купувати російську вакцину немає раціональних підстав – "Медзакупівлі"

Неділя, 3 січня 2021, 17:50
Купувати російську вакцину немає раціональних підстав – Медзакупівлі

Гендиректор ДП "Медичні закупівлі України" Арсен Жумаділов вважає, що для закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" немає жодних раціональних підстав.

Джерело: Жумаділов у Facebook

Дослівно: "Не буду зупинятись детально на сумнівності процесу розробки та випробувань цієї вакцини-кандидата, зокрема, на тому, що московський Інститут Гамалеї розпочав розробку одним з останніх, але оголосив про успішне завершення другої фази випробувань першим влітку минулого року. При цьому з третьої фази він досі не вийшов з оприлюдненими результатами.

Не буду зупинятись на тому, що покладатись на державну російську організацію в умовах російської збройної агресії проти України в питанні забезпечення епідемічного благополуччя всієї країни – це невігластво, як мінімум.

Зупинюсь лише на тому, що в сегменті векторних вакцин, якою і є російська вакцина-кандидат, є значна конкуренція. 18 виробників по всьому світу знаходяться на тому чи іншому етапі розробки. Серед них є такі авторитетні гравці міжнародного фармацевтичного ринку, як AstraZeneca, Johnson & Johnson та інші. При цьому AstraZeneca вже має дозвіл на використання в низці країн включно із Великобританією.

Тобто наразі для замовлення російського продукту, в сегменті якої є дешевші, ефективніші, надійніші вакцини, немає жодних раціональних підстав".

Передісторія:  

  • 2 січня нардеп, кум президента РФ Віктор Медведчук заявив про те, що до Міністерства охорони здоров'я України вже надійшла заява про держреєстрацію "Спутник V" для використання його на українцях в якості вакцини від коронавірусу.
  • У свою чергу головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російського препарату "Спутник-V" не відповідають дійсності. Він запевнив, що Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю, завершальну, фазу клінічних досліджень.

Українська правда

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Теми: вакцинаціякоронавірусРосія
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