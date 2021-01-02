У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину

Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.

Джерело: повідомлення головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Деталі: За словами голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука, харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру із заявою про держреєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" для вакцинації українців.

У відповідь на це Ляшко запевнив, що будь-яка інформація щодо державної реєстрації в Україні "Спутник V" не відповідає дійсності.

Пряма мова головного санітарного лікаря: "Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання".

Додатково: Ляшко нагадав, що відповідно до інформації розміщеної на сайті clinicaltrials.gov, закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Спутник V" заплановано лише на грудень 2021 року.

Крім того, п'ятий президент України Петро Порошенко попередив, що застосування російського препарату "Спутник-V" в Україні неприпустимо, оскільки може створити значні ризики для українців.

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