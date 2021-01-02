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У МОЗ відреагували на заяви Медведчука про російську вакцину

Субота, 2 січня 2021, 18:22

Україна використовуватиме лише ті вакцини проти COVID-19, які успішно пройшли третю фазу клінічних досліджень, тому всі чутки та політичні заяви про ймовірну реєстрацію в Україні російської вакцини не відповідають дійсності.

Джерело: повідомлення головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка

Деталі: За словами голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя", нардепа Віктора Медведчука, харківська компанія "Біолік" звернулася до Міністерства охорони здоров'я та Державного експертного центру із заявою про держреєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V" для вакцинації українців.

У відповідь на це Ляшко запевнив, що будь-яка інформація щодо державної реєстрації в Україні "Спутник V" не відповідає дійсності.

Пряма мова головного санітарного лікаря: "Сьогодні вже є вакцини проти COVID-19 дозволені до використання за спеціальними процедурами (emergency use authorization). Для такої реєстрації використовувались проміжні звіти клінічних досліджень. Виходячи з цього Україна прийняла рішення про можливість реєстрації вакцин, які зареєстровані в країнах з жорсткою регуляторною політикою. Наголошую, лише за зазначених умов будемо допускати вакцини до використання".

Додатково: Ляшко нагадав, що відповідно до інформації розміщеної на сайті clinicaltrials.gov, закінчення третьої фази клінічних досліджень вакцини "Спутник V" заплановано лише на грудень 2021 року.

Нагадаємо:

  • Станом на 29 грудня генеральний директор Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександр Комаріда у відповідь на запит "Української правди" повідомив, що до МОЗ не надходило заяв про реєстрацію вакцин від COVID-19.
  • 29 грудня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що "російську вакцину" проти коронавірусу можна розглядати як елемент гібридної зброї Росії проти України.
  • Того ж дня міністерство охорони здоров'я Білорусі оголосило про початок вакцинації в країні після прибуття першої партії російської вакцини "Спутнік V". 

Українська правда
Теми: вакцинаціяМедведчукМОЗРосія


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