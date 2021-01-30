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Пандемія COVID-19: Франція закриває кордони для подорожей поза ЄС

Субота, 30 січня 2021, 00:21
Фото: Fran Boloni, Unsplash

Прем'єр-міністр Франції Жан Кастекс виступив зі зверненням до народу в якому заявив, що в'їзд і виїзд до Франції з країн, що не входять в ЄС, забороняється у зв'язку з поширенням в країні COVID-19.

Джерело: Жан Кастекс в Twitter. Запис звернення, який транслювали телеканали

Деталі: Заборона набуде чинності з 00:00 неділі, 31 січня.

Пряма мова: "На додаток до заходів комендантської години, які справили реальний, але недостатній ефект, ми вирішили негайно ввести такі додаткові заходи. Будь в'їзд до Франції і будь-який виїзд з нашої території як з країни, так і в країну, що не входить до Європейського союз, буде заборонений за винятком дуже настійних причин.

Будь-які в'їзди до Франції з країн ЄС будуть обумовлені пред'явленням тесту ПЛР, за винятком транскордонних працівників".

Деталі: Запровадження нових обмежень пов'язане зі стрімкими темпами поширення у Франції "британського" варіанту коронавируса і його нового штаму з ПАР.

Довідка: Станом на 29 січня Франція 6-та в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Наразі в країні 3,1 мільйона випадків хвороби, 223 174 одужань та 75 620 смертей.

Що передувало: Раніше на цьому тижні президент Франції Еммануель Макрон зустрічається зі своїми міністрами, щоб обговорити важке рішення про те, чи запроваджувати третій локдаун.

Теми: коронавірус


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