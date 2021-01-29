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Пандемия COVID-19: Франция закрывает границы для путешествий вне ЕС

Пятница, 29 января 2021, 23:21
Пандемия COVID-19: Франция закрывает границы для путешествий вне ЕС
Фото: Fran Boloni, Unsplash

Премьер-министр Франции Жан Кастекс выступил с обращением в котором заявил, что въезд и выезд во Францию из стран, не входящих в ЕС, запрещается в связи с распространением COVID-19 в стране.

Источник: Жан Кастекс в Twitter. Запис звернення, який опубліковано на урядовый сторінці в Twitter

Детали: Объявленный запрет вступит в силу с 00:00 воскресенья, 31 января.

Прямая речь: "В дополнение к мерам комендантского часа, которые произвели реальный, но недостаточный эффект, мы решили немедленно ввести следующие дополнительные меры. Любой въезд во Францию и любой выезд с нашей территории как из страны, так и в страну, не входящую в Европейский союз, будет запрещен за исключением очень настоятельных причин.

Любые въезды во Францию из страны ЕС будут обусловлены предъявлением теста ПЦР, за исключением трансграничных работников".

Детали: Закрытие границ связано с быстрыми темпами распространения во Франции "британского" варианта коронавируса и его нового штамма из ЮАР.

Премьер-министр также напомнил о важности соблюдения уже действующих превентивных мер - правил личной гигиены, социального дистанцирования и ношения масок.

Справка: По состоянию на 29 января Франция 6-я в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 3,1 миллиона случаев болезни, 223 174 выздоровлений и 75 620 смертей.

Что предшествовало: Ранее на этой неделе президент Франции Эммануэль Макрон встречается со своими министрами, чтобы обсудить трудное решение о том, вводить ли третий локдаун.

"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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