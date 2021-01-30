Ілон Маск спровокував коливання курсу біткоїна

Засновник компаній SpaceX та Tesla Inc Ілон Маск, який, за даними Bloomberg, 7 січня став найбагатшою людиною на планеті Земля, спровокував коливання курсу на ринку криптовалют додавши в опис свого твіттер-акаунту хештег #bitcoin.

Джерело: Маск в Twitter

Деталі: Після того як Маск додав тег в опис свого профілю курс криптовалюти виріс на 14%. Одночасно з цим винахідник опублікував твіт: "Озираючись назад, це було неминуче". Ймовірно Маск, який раніше публічно висловлював недовіру до криптовалют, вирішив пожартувати над власниками біткоїнів.

За данними криптовалютної біржі Coindesk, станом на 1:20 30 січня вартість біткоїна становить $34 110.

Нагадаємо: Раніше криптовалюта Bitcoin впала на 10% за день після рекорду на початку січня, Ether після максимуму цього тижня також впала у ціні - інвестори побоюються регулювання ринку з боку адміністрації Байдена.