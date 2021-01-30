Маск спровоцировал колебания курса биткоина

Основатель компании SpaceX и Tesla Inc Маск, который, по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, спровоцировал колебания курса на рынке криптовалют добавив в описание своего твиттер-аккаунта хэштег #bitcoin.

Источник: Маск в Twitter

Детали: После того как Маск добавил тег в описание своего профиля курс криптовалюты вырос на 14%. Одновременно с этим изобретатель опубликовал твит: "Оглядываясь назад, это было неизбежно". Маск, который ранее публично высказывал недоверие к криптовалютам, вероятно, решил пошутить над владельцами биткоинов.

По данным криптовалютной биржи Coindesk, по состоянию на 1:20 30 января стоимость биткоина составляет $34 110.

Напомним: Ранее криптовалюта Bitcoin упала на 10% за день после рекорда в начале января, Ether после максимума на этой неделе также упала в цене - инвесторы опасаются регулирования рынка со стороны администрации Байдена.