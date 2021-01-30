Чехія закрила кордон для іноземців через пандемію

Через поширення COVID-19 влади Чехії прийняли рішення з 30 січня закрити кордони для іноземців. Потрапити в країну тепер можна тільки в разі крайньої необхідності.

Джерело: Чеське радіо. МЗС Чехії

Деталі: В'їзд до Чехії буде дозволено тільки тим іноземцям, які навчаються, працюють або мають дозвіл на проживання в Чехії. Також перетинати кордон можна буде при необхідності відвідати найближчих родичів, отримати медичну допомогу, участі в весіллях або похоронах.

Обмеження діятиме до 15 лютого.

Довідка: Станом на 29 січня Чехія 20-а в світі за кількістю діагностованих випадків COVID-19. Зараз в країні 972 тисяч випадків хвороби, 859 тисяч хворих вже одужали, 16 072 померло.