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Чехия закрыла границу для иностранцев из-за пандемии

Суббота, 30 января 2021, 02:34
Чехия закрыла границу для иностранцев из-за пандемии

Из-за распространения COVID-19 власти Чехии приняли решение с 30 января закрыть границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае крайней необходимости. 

Источник: Чешское радио. МИД Чехии

Детали: Въезд в Чехию будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля.

Справка: По состоянию на 29 января Чехия 20-я в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 972 тысячи случаев болезни, 859 тысяч больных уже выздоровели, 16 072 умерло.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Чехия
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