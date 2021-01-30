Чехия закрыла границу для иностранцев из-за пандемии

Из-за распространения COVID-19 власти Чехии приняли решение с 30 января закрыть границы для иностранцев. Попасть в страну теперь можно только в случае крайней необходимости.

Источник: Чешское радио

Детали: Въезд в Чехию будет разрешен только тем иностранцам, которые учатся, работают или имеют разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах.

Ограничение будет действовать до 15 февраля.

Справка: По состоянию на 29 января Чехия 20-я в мире по количеству диагностированных случаев COVID-19. Сейчас в стране 972 тысячи случаев болезни, 859 больных уже выздоровели, 16 072 умерло.