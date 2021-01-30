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Авіація США знищила одного з ватажків "Ісламської держави"

Субота, 30 січня 2021, 05:11
Авіація США знищила одного з ватажків Ісламської держави

Повітряні сили США знищили в Іраку один з ватажків терористичної організації "Ісламська держава".

Джерело: The New York Times з посиланням на представників військової коаліції під керівництвом США і Іраку

Деталі: 43-річний Джаббар Сальман Алі Фархан аль-Іссауі, відомий також під ім'ям Абу Ясир, був знищений 27 січня. Разом з терористом були ще дев’ять бойовиків "ІД".

В операції також брали участь іракські служби безпеки. 

Видання наводить слова представника коаліції полковника Уейн Маротта, який розповів, що 43-річний терорист відповідав за розробку і передачу вказівок бойовикам "ІД" і за допомогу в розширенні присутності угруповання на території Іраку.

Що передувало: 21 січня "Ісламська держава" влаштувала теракт в Багдаді. Тоді загинули 32 людини, понад 100 отримали поранення.

"Українська правда" в Threads

Теми: СШАІрак
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