Авиация США уничтожила одного из главарей "ИГ" – NYT
Воздушные силы США уничтожили в Ираке один из главарей террористической организации "Исламское государство".
Источник: The New York Times со ссылкой на представителей военной коалиции под руководством США и Ирака
Детали: 43-летний Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен 27 января. Вместе с террористом были еще девять боевиков "ИГ".
В операции также принимали участие иракские службы безопасности.
Издание приводит слова представителя коалиции полковника Уэйн Маротта, который рассказал, что 43-летний террорист отвечал за разработку и передачу указаний боевикам "ИГ" и за помощь в расширении присутствия группировки на территории Ирака.
Что предшествовало: 21 января "Исламское государство" устроило теракт в Багдаде. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.