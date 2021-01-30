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Авиация США уничтожила одного из главарей "ИГ" – NYT

Суббота, 30 января 2021, 06:11

Воздушные силы США уничтожили в Ираке один из главарей террористической организации "Исламское государство".

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей военной коалиции под руководством США и Ирака

Детали: 43-летний Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен 27 января. Вместе с террористом были еще девять боевиков "ИГ".

В операции также принимали участие иракские службы безопасности.

Издание приводит слова представителя коалиции полковника Уэйн Маротта, который рассказал, что 43-летний террорист отвечал за разработку и передачу указаний боевикам "ИГ" и за помощь в расширении присутствия группировки на территории Ирака.

Что предшествовало: 21 января "Исламское государство" устроило теракт в Багдаде. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.

Темы: СШАИрак


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