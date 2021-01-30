Воздушные силы США уничтожили в Ираке один из главарей террористической организации "Исламское государство".

Источник: The New York Times со ссылкой на представителей военной коалиции под руководством США и Ирака

Детали: 43-летний Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, известный также под именем Абу Ясир, был уничтожен 27 января. Вместе с террористом были еще девять боевиков "ИГ".

В операции также принимали участие иракские службы безопасности.

Издание приводит слова представителя коалиции полковника Уэйн Маротта, который рассказал, что 43-летний террорист отвечал за разработку и передачу указаний боевикам "ИГ" и за помощь в расширении присутствия группировки на территории Ирака.

Что предшествовало: 21 января "Исламское государство" устроило теракт в Багдаде. Тогда погибли 32 человека, более 100 получили ранения.