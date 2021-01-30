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В Україні пройде сніг, 1 лютого погода погіршиться

Субота, 30 січня 2021, 07:53
В Україні пройде сніг, 1 лютого погода погіршиться

30 січня в Україні вдень пройде сніг, на дорогах ожеледиця, 1 лютого в деяких областях очікується значний сніг.

Джерело: ДСНС

Деталі: У суботу вдень на території країни сніг, на Закарпатті, у південних, східних та більшості центральних областей сніг з дощем. На дорогах, крім південно-східних областей, ожеледиця. У східних областях, Приазов'ї, вдень і в Карпатах місцями пориви вітру 15-20 м/с.

Температура повітря вдень від 2° морозу до 3° тепла; у східних та південних областях вдень 2-7° тепла.

На Київщині вдень сніг. На дорогах ожеледиця. Температура повітря вдень 0-2° морозу.

 
Прогноз погоди на 30 січня, meteo.gov.ua

Станом на ранок 30 січня залишаються знеструмленими 182 населених пункти у 4 областях.

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Залишається обмеженим рух великовагових транспортних засобів на Одещині (на автодорогах державного значення М-05 Київ-Одеса, М-15 Одеса-Рені та М-16 Одеса – Кучурган), Миколаївщині (на автодорозі М-13 Кропивницький-Платонове), на Київщині (обмежено проїзд вантажних транспортних засобів з метою недопущення створення заторів на проблемних ділянках автодороги М-05 Київ-Одеса в Одеській області).

 
Прогноз погоди на 31 січня, meteo.gov.ua

Разом з тим, ДСНС попереджає про погіршення погодних умов 1 лютого.

Дослівно: "1 лютого у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг (приріст снігового покриву 5-10 см), вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

 
Прогноз погоди на 1 лютого, meteo.gov.ua

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. (І рівень небезпечності, жовтий).30-31 січня на дорогах, крім південно-східної частини, ожеледиця (І рівень небезпечності, жовтий).

Погодні умови 1 лютого можуть спричинити відключення енергозабезпечення окремих населених пунктів та порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг!".

Українська правда

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Теми: погодаДСНС
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