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В Украине пройдет снег, 1 февраля погода ухудшится

Суббота, 30 января 2021, 07:53
В Украине пройдет снег, 1 февраля погода ухудшится

30 января в Украине днем ​​пройдет снег, на дорогах гололедица, 1 февраля в некоторых областях ожидается значительный снег.

Источник: ГСЧС

Детали: В субботу днем ​​на территории страны снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег с дождем. На дорогах, кроме юго-восточных областей, гололедица. В восточных областях, Приазовье, днем ​​и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в восточных и южных областях днем ​​2-7° тепла.

В Киевской области днем ​​снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем ​​0-2° мороза.

 
Прогноз погоды на 30 января, meteo.gov.ua

По состоянию на утро 30 января остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств в Одесской области (на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган), Николаевской (на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново), Киевской (ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания заторов на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области).

 
Прогноз погоды на 31 января, meteo.gov.ua

Вместе с тем, ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 1 февраля.

Дословно: "1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

 
Прогноз погоды на 1 февраля, meteo.gov.ua

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (І уровень опасности, желтый). 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог!".

Украинская правда

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Темы: погодаГСЧС
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