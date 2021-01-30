Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине пройдет снег, 1 февраля погода ухудшится

Суббота, 30 января 2021, 08:53

30 января в Украине днем ​​пройдет снег, на дорогах гололедица, 1 февраля в некоторых областях ожидается значительный снег.

Источник: ГСЧС

Детали: В субботу днем ​​на территории страны снег, на Закарпатье, в южных, восточных и большинстве центральных областей снег с дождем. На дорогах, кроме юго-восточных областей, гололедица. В восточных областях, Приазовье, днем ​​и в Карпатах местами порывы ветра 15-20 м/с.

Температура воздуха днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в восточных и южных областях днем ​​2-7° тепла.

В Киевской области днем ​​снег. На дорогах гололедица. Температура воздуха днем ​​0-2° мороза.

 
Прогноз погоды на 30 января, meteo.gov.ua

По состоянию на утро 30 января остаются обесточенными 182 населенных пункта в 4 областях.

Проезд на дорогах общего пользования обеспечен, заторов нет.

Остается ограниченным движение тяжеловесных транспортных средств в Одесской области (на автодорогах государственного значения М-05 Киев-Одесса, М-15 Одесса-Рени и М-16 Одесса - Кучурган), Николаевской (на автодороге М-13 Кропивницкий-Платоново), Киевской (ограничен проезд грузовых транспортных средств с целью недопущения создания заторов на проблемных участках автодороги М-05 Киев-Одесса в Одесской области).

 
Прогноз погоды на 31 января, meteo.gov.ua

Вместе с тем, ГСЧС предупреждает об ухудшении погодных условий 1 февраля.

Дословно: "1 февраля в большинстве северных, центральных, Харьковской, Одесской, Николаевской областях значительный снег (прирост снежного покрова 5-10 см), днем ​​в Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской, Одесской и Николаевской областях снег с переходом в дождь, гололед, налипание мокрого снега, порывы ветра 15-20 м/с.

 
Прогноз погоды на 1 февраля, meteo.gov.ua

На дорогах северных, центральных, Харьковской областей гололедица. (І уровень опасности, желтый). 30-31 января на дорогах, кроме юго-восточной части, гололедица (І уровень опасности, желтый).

Погодные условия 1 февраля могут повлечь отключение энергоснабжения отдельных населенных пунктов и нарушение движения автотранспорта на отдельных участках дорог!".

Украинская правда
Темы: погодаГСЧС


powered by lun.ua
Главное сегодня

Коронавирус в Украине: больше всего случаев обнаружили на Прикарпатье

СБУ объявила Нескоромного в розыск и проверяет по госизмене

Расюк уверяет, что заказчиком убийства "правой руки" Баканова был Нескоромный – источник

Новости 29 января: реакция Зеленского на референдум Тимошенко, записи разговоров Нескоромного 

фотоЗеленский назначил "слугу" и бывшего шоумена главой Черкасской ОГА

В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев

Все новости...
погода
Почти 200 населенных пунктов в Украине обесточены из-за непогоды
В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор
Синоптики объявили штормовое предупреждение
Последние новости
09:19
Выборы в Харькове: секретарь горсовета говорит, что ждет запроса от ВР
08:53
В Украине пройдет снег, 1 февраля погода ухудшится
08:18
Коронавирус в Украине: больше всего случаев обнаружили на Прикарпатье
08:00
Главные новости пятницы и ночи: Нескоромного объявили в розыск, Зеленский о референдуме Тимошенко
07:59
Россия вербовала Трампа в течение 40 лет – The Guardian
07:32
ООС: оккупанты пять раз нарушили перемирие, двое украинских воинов получили ранения
06:43
Видео ОбновленоSpaceX готовит к испытательным полетам сразу два межпланетных корабля Starship
06:11
Авиация США уничтожила одного из главарей "ИГ"
03:34
Чехия закрыла границу для иностранцев из-за пандемии
02:41
100 миллионов человек заражены COVID-19 – ВОЗ
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!