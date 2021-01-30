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Китай предупредил Тайвань, что попытка независимости означает войну

Суббота, 30 января 2021, 10:58
Китай предупредил Тайвань, что попытка независимости означает войну

Китай предупредил Тайвань, что любая попытка добиться независимости "означает войну".

Источник: ВВС

Детали: Предупреждение прозвучало через несколько дней после того, как Китай активизировал свою военную деятельность и запустил боевые самолеты возле острова.

Это также произошло после того, как новый президент США Джо Байден подтвердил свою приверженность Тайваню и изложил свою позицию в Азии.

Китай рассматривает демократический Тайвань как отколовшуюся провинцию, но Тайвань считает себя суверенным государством со своей конституцией, вооруженными силами и избранными лидерами.

В четверг официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь выступил в защиту недавних военных действий вблизи Тайваня, заявив, что они являются "необходимыми действиями для решения нынешней ситуации с безопасностью в Тайваньском проливе и для защиты национального суверенитета и безопасности".

Прямая речь: "Они являются ответом на внешнее вмешательство и провокации сил "независимости Тайваня"".

"Мы предупреждаем приверженцев "независимости Тайваня" - те, кто играет с огнем, обожгутся, а независимость Тайваня означает войну".

Детали: Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в первом заявлении новой администрации по китайско-тайваньским отношениям заявил, что в США считают этот комментарий "неудачным".

Кирби добавил, что Пентагон "не видит причин, по которым напряженность из-за Тайваня должна приводить к чему-либо подобному конфронтации".

"Украинская правда" в Threads

Темы: КитайСША
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