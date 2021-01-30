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Президент Італії дав чотири дні на "розвідувальні" перемовини про коаліцію

Субота, 30 січня 2021, 12:30
Президент Італії дав чотири дні на розвідувальні перемовини про коаліцію

Президент Італії Серджо Матарелла доручив спікеру нижньої палати парламенту за чотири дні з’ясувати, чи може країна отримати нову коаліцію та уряд.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє France24.

Роберто Фіцо з "Руху 5 зірок", спікер Палати депутатів, повинен буде доповісти про це у наступний вівторок - 2 лютого.

Президент наголосив, що в умовах нинішніх викликів Італія має якнайшвидше отримати новий робочий уряд. 

"Три види надзвичайних ситуацій - на фронті соціальному, охорони здоров’я та економічному - вимагають негайних дій уряду. І наш обов’язок - швидко створити новий уряд з адекватною підтримкою у парламенті", - зазначив Серджо Матарелла. 

Нагадаємо, минулого тижня прем’єр-міністр Італії Джузеппе Конте вимушено подав у відставку.

Конте зумів уникнути проголошення двох вотумів недовіри його уряду в парламенті, але втратив абсолютну більшість у Сенаті після того, як його союзник і колишній прем'єр-міністр Маттео Ренці вийшов з коаліції. 

Ключовою причиною розбіжностей між партнерами стало питання про те, як витрачати надані Євросоюзом кошти на подолання наслідків пандемії. 

Можливі сценарії включають уряд з новим прем’єром або нову коаліцію на чолі з Конте. Якщо домовитися не вдасться, країну очікують дострокові парламентські вибори.

Детальніше читайте у статті Сварка за 209 мільярдів: чому коронавірусна допомога ЄС поглибила кризу влади в Італії.

"Українська правда" в Threads

Теми: Італія
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