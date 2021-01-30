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Президент Италии дал четыре дня на "разведывательные" переговоры о коалиции

Суббота, 30 января 2021, 13:30

Президент Италии Маттарелла поручил спикеру нижней палаты парламента за четыре дня выяснить, может ли страна получить новую коалицию и правительство.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает France24.

Роберто Фицо из "Движения 5 звезд", спикер Палаты депутатов, должен будет доложить об этом в следующий вторник - 2 февраля.

Президент подчеркнул, что в условиях нынешних вызовов Италия должна как можно скорее получить новое рабочее правительство.

"Три вида чрезвычайных ситуаций - на фронте социальном, здравоохранения и экономическом - требуют немедленных действий правительства. И наш долг - быстро создать новое правительство с адекватной поддержкой в ​​парламенте", - отметил Маттарелла.

На прошлой неделе премьер-министр Италии Джузеппе Конте вынужденно подал в отставку.

Конте сумел избежать провозглашения двух вотумов недоверия его правительству в парламенте, но потерял абсолютное большинство в Сенате после того, как его союзник и бывший премьер-министр Маттео Ренци вышел из коалиции.

Ключевой причиной разногласий между партнерами стал вопрос о том, как потратить предоставленные Евросоюзом средства на преодоление последствий пандемии.

Возможные сценарии включают правительство с новым премьером или новую коалицию во главе с Конте. Если договориться не удастся, страну ожидают досрочные парламентские выборы.

Подробнее читайте в статье Ссора за 209 миллиардов: почему коронавирусная помощь ЕС углубила кризис власти в Италии.

Темы: Италия


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