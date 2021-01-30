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Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу

Субота, 30 січня 2021, 12:44
Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу

Федеральний уряд Німеччини на два тижні заборонив в’їзд з країн, де поширені мутовані штами коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, таке рішення оголосили 29 січня.

Згідно з постановою, з 30 січня та до 17 лютого діятиме загальна заборона на в'їзд до Німеччини з Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії та ПАР. З 31 січня до списку додадуть Лесото і Есватіні. 

Обмеження стосуються прибуття усіма видами транспорту. 

Втім, передбачені винятки для осіб, які мають право на проживання у Німеччині, а також транзитних пасажирів. 

Крім того, ухвалені обмеження не стосуватимуться перевезення медичного персоналу, негайних медичних поставок та тих, хто подорожує "з невідкладних гуманітарних причин".

На цей час Німеччина включила близько 160 країн до списку таких, де є значний ризик заразитися коронавірусом. Від мандрівників з цих країн вимагають пройти тест на наявність коронавірусу не пізніше, ніж через 48 годин після прибуття, а також відбути 10-денний карантин. Самоізоляцію можна завершити і на п’ятий день після повторного негативного тесту. 

Ще 40 країн входили до категорії найвищого ризику. Для мандрівників з таких країн довідку про негативний тест вимагали і на момент прибуття. 

Теми: Німеччинакоронавірус
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