Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу

Субота, 30 січня 2021, 13:44

Федеральний уряд Німеччини на два тижні заборонив в’їзд з країн, де поширені мутовані штами коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на Deutsche Welle, таке рішення оголосили 29 січня.

Згідно з постановою, з 30 січня та до 17 лютого діятиме загальна заборона на в'їзд до Німеччини з Британії, Ірландії, Португалії, Бразилії та ПАР. З 31 січня до списку додадуть Лесото і Есватіні. 

Обмеження стосуються прибуття усіма видами транспорту. 

Втім, передбачені винятки для осіб, які мають право на проживання у Німеччині, а також транзитних пасажирів. 

Крім того, ухвалені обмеження не стосуватимуться перевезення медичного персоналу, негайних медичних поставок та тих, хто подорожує "з невідкладних гуманітарних причин".

На цей час Німеччина включила близько 160 країн до списку таких, де є значний ризик заразитися коронавірусом. Від мандрівників з цих країн вимагають пройти тест на наявність коронавірусу не пізніше, ніж через 48 годин після прибуття, а також відбути 10-денний карантин. Самоізоляцію можна завершити і на п’ятий день після повторного негативного тесту. 

Ще 40 країн входили до категорії найвищого ризику. Для мандрівників з таких країн довідку про негативний тест вимагали і на момент прибуття. 

Теми: Німеччинакоронавірус


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі

відеоЗеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Кому не вистачить вакцини Pfizer, щеплюватимуть Sinovac – Ляшко

Коронавірус в Україні: найбільше випадків виявили на Прикарпатті

СБУ оголосила Нескоромного в розшук та перевіряє щодо держзради

Усі новини...
Німеччина
Прем'єр-міністр землі у Німеччині вибачився, що назвав Меркель "Меркельхен"
Німеччина підтримує обмеження ЄС на експорт вакцин через проблеми з поставками
Росія відновила будівництво "Північного потоку-2"
Останні новини
14:11
Зеленський увів у дію рішення РНБО з нейтралізації загроз в "атомці"
14:02
Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX
13:44
Німеччина заборонила в’їзд із країн, де поширені мутовані штами вірусу
13:30
Президент Італії дав чотири дні на "розвідувальні" перемовини про коаліцію
13:28
Для 13 облгазів знизили ціну на розподіл газу
13:16
Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі
12:55
У Києві за добу 341 випадок COVID і більше 2 тисяч одужань
12:18
МЗС: "Форум" в Донецьку – приклад підривної діяльності РФ
12:04
ЄС заперечив плани контролювати ввезення вакцин з Ірландії до Північної Ірландії
11:58
Китай попередив Тайвань, що спроба незалежності означає війну
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!