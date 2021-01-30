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Германия запретила въезд со стран, где распространены мутировавшие штаммы

Суббота, 30 января 2021, 12:44
Германия запретила въезд со стран, где распространены мутировавшие штаммы

Федеральное правительство Германии на две недели запретило въезд из стран, где распространены мутировавшие штаммы коронавируса, но с исключениями для некоторых категорий.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на Deutsche Welle, такое решение объявили 29 января.

Согласно постановлению, с 30 января и до 17 февраля будет действовать общий запрет на въезд в Германию из Британии, Ирландии, Португалии, Бразилии и ЮАР. С 31 января в список добавят Лесото и Есватини.

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Ограничения касаются прибытия всеми видами транспорта.

В то же время, предусмотрены исключения для лиц, имеющих право на проживание в Германии, а также транзитных пассажиров.

Кроме того, принятые ограничения не коснутся перевозки медицинского персонала, немедленных медицинских поставок и тех, кто путешествует "по неотложным гуманитарным причинам".

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В настоящее время Германия включила около 160 стран в список таких, где есть значительный риск заразиться коронавирусом. От путешественников из этих стран требуют пройти тест  не позднее, чем через 48 часов после прибытия, а также отбыть 10-дневный карантин. Самоизоляцию можно завершить и на пятый день после повторного отрицательного теста.

Еще 40 стран входят в категорию высокого риска. Для путешественников из таких стран требуют отрицательный тест уже на момент прибытия.

Темы: Германиякоронавирус
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