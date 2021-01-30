Біатлон: українець виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи
Субота, 30 січня 2021, 14:59
Українець Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Прима подолав 12,5 км з трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди.
"Бронза" у гонці дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту.
Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) – 21-м.
Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.
Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.