Біатлон: українець виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи

Українець Артем Прима став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону, який триває у польському місті Душники-Здруй.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Прима подолав 12,5 км з трьома штрафними колами на чотирьох вогневих рубежах, випередивши на фінішній прямій чеха Міхала Крчмаржа на 6,6 секунди.

"Бронза" у гонці дісталася норвежцю Хаварду Богетвейту.

Богдан Цимбал (2 промахи) фінішував 17-м, Артем Тищенко (0) – 21-м.

Загалом на старт вийшли 57 біатлоністів.

Європейська першість у Душниках-Здруй завершиться 31 січня класичною змішаною (2х6 км + 2х7,5 км) та одиночною змішаною (6 км + 7,5 км) естафетами.