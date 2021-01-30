Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Суббота, 30 января 2021, 13:59
Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Украинец Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

Источник: Укринформ

Детали: Прима преодолел 12,5 км с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередив на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды.

"Бронза" в гонке досталась норвежцу Хаварду Богетвейту.

Богдан Цымбал (2 промаха) финишировал 17-м, Артем Тищенко (0) – 21-м.

Всего на старт вышли 57 биатлонистов.

Европейское первенство в Душниках-Здруй завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.

Темы: спорт
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
спорт
Украинский подросток поднялся на вершину международного рейтинга картингистов
Международная федерация гимнастики допустила россиян и белорусов к соревнованиям: есть условие
МОК запретил Лондону проводить отбор на Олимпиаду-2024 из-за россиян и белорусов
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: