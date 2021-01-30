Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы

Украинец Артем Прима стал победителем гонки преследования на чемпионате Европы по биатлону, который проходит в польском городе Душники-Здруй.

Источник: Укринформ

Детали: Прима преодолел 12,5 км с тремя штрафными кругами на четырех огневых рубежах, опередив на финишной прямой чеха Михала Крчмаржа на 6,6 секунды.

"Бронза" в гонке досталась норвежцу Хаварду Богетвейту.

Богдан Цымбал (2 промаха) финишировал 17-м, Артем Тищенко (0) – 21-м.

Всего на старт вышли 57 биатлонистов.

Европейское первенство в Душниках-Здруй завершится 31 января классической смешанной (2х6 км + 2х7,5 км) и одиночной смешанной (6 км + 7,5 км) эстафетами.