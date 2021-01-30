Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Франція через коронавірус закриває великі ТРЦ

Субота, 30 січня 2021, 15:06

Франція з 31 січня повертає заборону на роботу великих торгових центрів у рамках заходів для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на France Bleu, про це оголосив прем’єр Жан Кастекс. 

Таке рішення схвалили на терміновій нараді 29 січня. Спершу очікувалось, що можуть домовитися про новий жорсткий локдаун - через побоювання щодо нових штамів вірусу, але цього не сталося.

З 31 січня доведеться закритися непродуктовим торговим центрам площею понад 20 000 квадратних метрів. 

В уряді сподіваються таким чином запобігти великим скупченням людей - що неодноразово ставалося минулими тижнями, коли магазини оголошували акції та знижки.

За словами прем’єра, цей крок разом зі збереженням комендантської години дає шанс уникнути повторного жорсткого локдауну.

Окрім того, менші великі магазини зобов’язують контролювати кількість відвідувачів. 

Власникам бізнесів обіцяють підтримку у зв’язку з втратою прибутку.

Нагадаємо, також Франція з 31 січня заборонила поїздки з-поза меж ЄС, як і поїздки з Франції за межі ЄС - окрім випадків, коли для цього є важлива причина. 

Після найгірших рекордів захворюваності у листопаді, коли за день іноді реєстрували понад 60 тисяч заражень, у грудні Франції вдалося "збити" показники до 13-15 тисяч заражень, але останнім часом вони знову почали поступово зростати.

Теми: Франціякоронавірускарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною

Ткаченко просить передати Гостинний Двір Мінкульту, щоб зробити музей

Російський бізнесмен заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна"

Стало відомо, скільки вакцин Україна отримає в рамках COVAX

Помер військовий, якого було важко поранено на Донбасі

відеоЗеленський заявив, що "трохи" злий на Трампа

Усі новини...
Франція
У Франції затримали ще двох осіб у справі нападу на українського підлітка
Посольство України заперечило, що побитий в Парижі підліток "був відомий поліції"
У Франції затримали 9 підозрюваних у побитті українського підлітка
Останні новини
16:53
Європейський інвестбанк може допомогти з водопостачанням
16:37
Січень став найсмертоноснішим місяцем епідемії у Британії
16:19
Війна на Донбасі: гібридні війська Росії обстріляли ЗСУ, є поранені
16:06
Зеленський: Вакцинація від COVID-19 буде безкоштовною
15:45
У 2020 одеський аеропорт обслужив майже в 2,5 рази менше пасажирів, ніж у 2019
15:33
Ткаченко просить передати Гостинний Двір Мінкульту, щоб зробити музей
15:17
Нафтовий фонд Норвегії продав всі свої компанії
15:06
Франція через коронавірус закриває великі ТРЦ
14:59
Біатлон: українець виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи
14:45
Російський бізнесмен заявив, що є бенефіціаром "палацу Путіна"
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!