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Франція через коронавірус закриває великі ТРЦ

Субота, 30 січня 2021, 14:06

Франція з 31 січня повертає заборону на роботу великих торгових центрів у рамках заходів для стримування епідемії коронавірусу.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на France Bleu, про це оголосив прем’єр Жан Кастекс. 

Таке рішення схвалили на терміновій нараді 29 січня. Спершу очікувалось, що можуть домовитися про новий жорсткий локдаун - через побоювання щодо нових штамів вірусу, але цього не сталося.

З 31 січня доведеться закритися непродуктовим торговим центрам площею понад 20 000 квадратних метрів. 

В уряді сподіваються таким чином запобігти великим скупченням людей - що неодноразово ставалося минулими тижнями, коли магазини оголошували акції та знижки.

За словами прем’єра, цей крок разом зі збереженням комендантської години дає шанс уникнути повторного жорсткого локдауну.

Окрім того, менші великі магазини зобов’язують контролювати кількість відвідувачів. 

Власникам бізнесів обіцяють підтримку у зв’язку з втратою прибутку.

Нагадаємо, також Франція з 31 січня заборонила поїздки з-поза меж ЄС, як і поїздки з Франції за межі ЄС - окрім випадків, коли для цього є важлива причина. 

Після найгірших рекордів захворюваності у листопаді, коли за день іноді реєстрували понад 60 тисяч заражень, у грудні Франції вдалося "збити" показники до 13-15 тисяч заражень, але останнім часом вони знову почали поступово зростати.

Теми: Франціякоронавірускарантин
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