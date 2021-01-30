Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ

Суббота, 30 января 2021, 15:06

Франция с 31 января возвращает запрет на работу крупных торговых центров в рамках мер для борьбы с эпидемией коронавируса.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на France Bleu, об этом объявил премьер Жан Кастекс после срочного совещания 29 января.

Сначала ожидалось, что могут договориться о новом жестком локдауне - из-за опасений по поводу новых штаммов вируса, но этого не произошло.

С 31 января придется закрыться непродуктовым торговым центрам площадью более 20 000 квадратных метров.

В правительстве надеются таким образом предотвратить большие скопления людей - что неоднократно происходило в последнее время, когда магазины объявляли акции и скидки.

По словам премьера, этот шаг вместе с сохранением комендантского часа дает шанс избежать повторного жесткого локдауна.

Кроме того, меньшие крупные магазины обязывают контролировать количество посетителей.

Владельцам бизнеса обещают поддержку в связи с потерей прибыли.

Напомним, также Франция с 31 января запретила поездки из-за пределов ЕС, как и поездки из Франции за пределы ЕС - кроме случаев, когда для этого есть важная причина.

Темы: Франциякоронавирускарантин


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"

Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX

Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе

видеоЗеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Все новости...
Франция
Во Франции задержали еще двух человек по делу нападения на украинского подростка
Посольство Украины отрицает, что избитый в Париже подросток "был известен полиции"
Во Франции задержали 9 подозреваемых в избиении украинского подростка
Последние новости
16:19
Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые
16:06
Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
15:45
В 2020 одесский аэропорт обслужил почти в 2,5 раза меньше пассажиров, чем в 2019
15:33
Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей
15:17
Нефтяной фонд Норвегии продал все свои компании
15:06
Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ
14:59
Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
14:45
Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"
14:11
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в "атомке"
14:02
Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!