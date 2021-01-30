Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Суббота, 30 января 2021, 15:33

Министр культуры Александр Ткаченко обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства и культурный хаб.

Источник: Ткаченко в Facebook

Дословно: "Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была представлена, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного Двора. Разговоры о логичности и актуальности этой идеи в сообществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И соответственно обратился к премьеру о передаче его на баланс МКИП".

"Чтобы уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы и понимая необходимость эффективной музейной институции современного искусства, убежден, что обращение к Кабинету министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны".

Детали: Ткаченко заверил, что Гостиный Двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку.

Он также заверил, что каждый шаг министерства в отношении Гостиного Двора обязательно будет обсуждаться с общественностью и освещаться публично.

Министр сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые уже много лет защищают Гостиный Двор.

Предыстория:

  • Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
  • 20 сентября 2012 года Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.
  • Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте.
  • 24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания. 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
  • В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.
  • Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.
  • В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Украинская правда
Темы: ТкаченкоКиевМинкультуры


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной

Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"

Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX

Умер военный, который был тяжело ранен на Донбассе

видеоЗеленский заявил, что "немного" зол на Трампа

Все новости...
Ткаченко
Ткаченко предлагает активно "отпраздновать" отмену карантина выходного дня
Минкульт выступил против введения "карантина выходного дня"
"Дело Василия Стуса": Минкультуры передает книги в библиотеки
Последние новости
16:19
Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые
16:06
Зеленский: Вакцинация от COVID-19 будет бесплатной
15:45
В 2020 одесский аэропорт обслужил почти в 2,5 раза меньше пассажиров, чем в 2019
15:33
Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей
15:17
Нефтяной фонд Норвегии продал все свои компании
15:06
Франция из-за коронавируса закрывает крупные ТРЦ
14:59
Биатлон: украинец выиграл гонку преследования на чемпионате Европы
14:45
Российский бизнесмен заявил, что является бенефициаром "дворца Путина"
14:11
Зеленский ввел в действие решение СНБО по нейтрализации угроз в "атомке"
14:02
Стало известно, сколько вакцин Украина получит в рамках COVAX
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!