Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Суббота, 30 января 2021, 14:33
Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Министр культуры Александр Ткаченко обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства и культурный хаб.

Источник: Ткаченко в Facebook

Дословно: "Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была представлена, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного Двора. Разговоры о логичности и актуальности этой идеи в сообществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И соответственно обратился к премьеру о передаче его на баланс МКИП".

"Чтобы уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы и понимая необходимость эффективной музейной институции современного искусства, убежден, что обращение к Кабинету министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны".

Детали: Ткаченко заверил, что Гостиный Двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку.

Он также заверил, что каждый шаг министерства в отношении Гостиного Двора обязательно будет обсуждаться с общественностью и освещаться публично.

Министр сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые уже много лет защищают Гостиный Двор.

Предыстория:

  • Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
  • 20 сентября 2012 года Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.
  • Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте.
  • 24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания. 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
  • В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.
  • Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.
  • В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТкаченкоКиевМинкультуры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Все новости...
Ткаченко
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
На "Книжном Арсенале" требовали отставки министра Ткаченко
Нет оснований: Шмигаль ответил на петицию об увольнении Ткаченко
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: