Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей

Министр культуры Александр Ткаченко обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства и культурный хаб.

Источник: Ткаченко в Facebook

Дословно: "Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была представлена, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного Двора. Разговоры о логичности и актуальности этой идеи в сообществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И соответственно обратился к премьеру о передаче его на баланс МКИП".

"Чтобы уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы и понимая необходимость эффективной музейной институции современного искусства, убежден, что обращение к Кабинету министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны".

Детали: Ткаченко заверил, что Гостиный Двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку.

Он также заверил, что каждый шаг министерства в отношении Гостиного Двора обязательно будет обсуждаться с общественностью и освещаться публично.

Министр сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые уже много лет защищают Гостиный Двор.

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