Ткаченко просит передать Гостиный Двор Минкульту, чтобы сделать музей
Министр культуры Александр Ткаченко обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой передать Гостиный двор на баланс Минкультуры и создать на его базе Музей современного искусства и культурный хаб.
Источник: Ткаченко в Facebook
Дословно: "Учитывая, что концепция дальнейшего развития объекта еще не была представлена, я выступил с инициативой создать Музей современного искусства и культурный хаб именно на базе Гостиного Двора. Разговоры о логичности и актуальности этой идеи в сообществе продолжаются уже много лет. Реализация в рамках проекта Большой Реставрации. И соответственно обратился к премьеру о передаче его на баланс МКИП".
"Чтобы уберечь Гостиный Двор от судьбы очередного ТРЦ в историческом сердце столицы и понимая необходимость эффективной музейной институции современного искусства, убежден, что обращение к Кабинету министров о передаче Гостиного двора в МКИП – государственная позиция, которая позволит реставрировать и восстановить Гостиный Двор, а также создать и Музей современного искусства, и один из лучших культурных хабов страны".
Детали: Ткаченко заверил, что Гостиный Двор ни в коем случае не будет передан под частную застройку.
Он также заверил, что каждый шаг министерства в отношении Гостиного Двора обязательно будет обсуждаться с общественностью и освещаться публично.
Министр сообщил, что в субботу встретился с активистами и юристами, которые уже много лет защищают Гостиный Двор.
Предыстория:
- Гостиный двор – торговый комплекс на Контрактовой площади в Киеве, построенный в 1809 году. 15 августа 2011 года Кабинет министров исключил Гостиный двор из Государственного реестра памятников архитектуры.
- 20 сентября 2012 года Киевсовет передал ООО "Укрреставрация" в аренду на 5 лет земельный участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр с гостевой стоянкой.
- Это решение возмутило столичных активистов, поэтому они начали в Гостином дворе акцию протесте.
- 24 июня 2014 года Киевский апелляционный админсуд отменил решение Киевсовета о выделении земли застройщику Гостиного двора под противоправную реконструкцию здания. 24 ноября 2015 года Окружной админсуд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина об исключении Гостиного двора из списка памятников.
- В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал Фонду госимущества в возвращении памятника архитектуры Гостиного Двора в государственную собственность.
- Гостиный двор стоит без крыши, окон и штукатурки еще с зимы 2013 года.
- В 2018 году суд расторг договор аренды и обязал "Укрреставрацию" вернуть здание Гостиного двора Региональному отделению ФГИУ по городу Киеву. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ожидает передачи Гостиного двора в собственность общины, готова взять помещение на баланс и привести его в надлежащее состояние.