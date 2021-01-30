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Січень став найсмертоноснішим місяцем епідемії у Британії

Субота, 30 січня 2021, 15:37
Січень став найсмертоноснішим місяцем епідемії у Британії

У січні 2021 року у Британії померло найбільше хворих на коронавірус, ніж у будь-який інший місяць за попередній рік.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Guardian з посиланням на офіційну статистику.

Загалом за місяць, станом на 28 січня, померли 28 170 хворих - тобто, в середньому тисяча за день. 

До цього найгіршим місяцем епідемії за кількістю померлих був квітень 2020 року: тоді за місяць померли 24 070 хворих, в середньому 802 за день. Втім, дані від Офісу національної статистики свідчать, що реальна кількість смертей, де причиною згаданий коронавірус, становила понад 33 700.

У Британії до статистики жертв коронавірусу включають людей, які померли протягом 28 днів після позитивного результату тесту.

Наразі Британія та Німеччина - дві єдині країни у Європі, де реєстрували понад 1000 смертей від коронавірусу за добу.

30 січня виповнився рівно рік, відколи Британія зареєструвала першу смерть від коронавірусу.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусВелика Британіяепідемія
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