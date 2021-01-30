Январь стал самым смертоносным месяцем эпидемии в Великобритании

В январе 2021 в Великобритании умерло больше больных коронавирусом, чем в любой другой месяц за предыдущий год.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальную статистику.

За месяц, с данными на 28 января, умерли 28 170 больных - то есть, в среднем тысяча в день.

До этого самым худшим месяцем эпидемии по количеству умерших был апрель 2020: тогда за месяц умерли 24 070 больных, в среднем 802 в день. Впрочем, уточненные данные от Офиса национальной статистики свидетельствуют, что реальное число смертей, где причиной упоминался коронавирус, составляло более 33 700.

В Британии в правительственную статистику жертв коронавируса включают людей, умерших в течение 28 дней после положительного результата теста.

Сейчас Великобритания и Германия - две единственные страны в Европе, где регистрировали более 1000 смертей от коронавируса в сутки.

30 января исполнился ровно год со дня, когда Британия зарегистрировала первую смерть от коронавируса.