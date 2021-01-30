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Колишній віце-президент "Енергоатому" Юрій Резуник скоїв самогубство – джерело

Субота, 30 січня 2021, 19:48
Колишній віце-президент Енергоатому Юрій Резуник скоїв самогубство – джерело

Колишній віце-президент "Енергоатому" з економіки та фінансів, колишній член наглядової ради Діамантбанку Юрій Резуник вкоротив собі віку.

Джерело: співрозмовники Української правди у правоохоронних органах

Деталі: У суботу, 30 січня, у одному з українських Телеграм-каналів з'явилася інформація про смерть Резуника. Джерела УП підтвердили, що колишній віце-президент "Енергоатому" скоїв самогубство.

Резуник працював в Енергоатомі до квітня 2012 року, а у наглядовій раді Діамантбанку перебував до 2017 року.

Українська правда

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Теми: Енергоатомнадзвичайна подія
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