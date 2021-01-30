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Бывший вице-президент "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Суббота, 30 января 2021, 19:48
Бывший вице-президент Энергоатома Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Бывший вице-президент "Энергоатома" по экономике и финансам, бывший член наблюдательного совета Диамантбанка Юрий Резуник покончил с собой.

Источник: собеседники Украинской правды в правоохранительных органах

Детали: В субботу, 30 января, в одном из украинских Телеграмм-каналов появилась информация о смерти Резуника. Источники УП подтвердили, что бывший вице-президент "Энергоатома" совершил самоубийство.

Резуник работал в Энергоатоме до апреля 2012 года, а в наблюдательном совете Диамантбанка находился до 2017 года.

Украинская правда

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Темы: Энергоатомчрезвычайное происшествие
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