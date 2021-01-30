У США органи юстиції зацікавилися біржовим протистоянням

У Сполучених Штатах органи юстиції зацікавилися діями біржових воротил. Справа у тому, що великі хедж-фонди підозрюють у змові з окремими брокерськими онлайн-платформами з метою обмежити координовані дії дрібних інвесторів.

Джерело: DW

Деталі: Ввечері п'ятниці, 29 січня, генеральний прокурор штату Техас Кен Пакстон оголосив, що дав запит на отримання інформації від низки фінансових онлайн-платформ, зокрема Robinhood, щоб з'ясувати, чи мали місце законні підстави на запроваджені ними обмеження на торгівлю акціями Gamestop і низки інших компаній.

У своїй заяві генпрокурор Техасу визнав, що є підозри на існування змови між великими хедж-фондами (вважаються найбільшими гравцями на ринку) з галузевими біржовими онлайн-платформами і веб-серверами з метою захистити фінкомпанії від подальших загроз унаслідок організованих дій численних дрібних інвесторів, котрі на таких платформах вдаються до групових цілеспрямованих біржових ходів.

Генпрокурор Техасу наголосив, що компанії з Волл-Стріт не мають права обмежувати доступ громадян до фондового ринку заради власної вигоди.

Нинішнє біржове протистояння між значною кількістю організованих за допомогою різноманітних онлайн-сервісів дрібних інвесторів та великими хедж-фондами особливо загострилося цього тижня.

Упродовж біржових торгів хедж-фонди ставили на пониження курсів акцій низки компаній, серед яких була й мережа магазинів з продажу відеоігор Gamestop. Натомість численні дрібні інвестори стали всупереч діям провідних біржових гравців ставити на підвищення курсів. Унаслідок цього було зафіксовано стрімкий злет курсу акцій компаній Gamestop і AMC Entertainment. Так, вартість акцій Gamestop за підсумками тижня зросла приблизно на 400%.

Ще одним результатом спланованої кампанії дрібних інвесторів стали значні втрати, котрих зазнали великі інвесткомпанії, чиї розрахунки щодо пониження курсів не виправдалися.

На тлі цих подій 28 січня фінансові онлайн-платформи Robinhood і TD Ameritrade тимчасово призупинили операції з цими акціями, однак згодом дещо послабили обмеження щодо цього. У самій компанії Robinhood запевнили, що причиною обмежень стали сильні коливання курсів цих акцій. Попри такі запевнення, існує підозра, що ці онлайн-платформи діяли виключно в інтересах хедж-фондів з метою захистити традиційних біржових воротил від подальших фінансових втрат.

Водночас уже понад 20 тисяч дрібних інвесторів приєдналися за допомогою спеціального застосунку до колективного позову проти Robinhood.

Крім генпрокурора штату Техас, діями фінансових інтернет-платформ зацікавилася й генпрокурорка штату Нью-Йорк Летіція Джеймс. Крім того, про сплановані дії брокерських онлайн-сервісів і фінансових акул говорять і політики.

Так само Комісія з цінних паперів і бірж США перед початком торгів підтвердила, що вона розслідує події, пов'язані з курсом акцій Gamestop. Крім того, регулятор пообіцяв захистити роздрібних інвесторів, якщо факти вказуватимуть на біржові маніпуляції. Регуляторні органи забезпечать діяльність "справедливих, упорядкованих та ефективних ринків", заявили в Комісії.

Нагадаємо: У США через організовані дії користувачів в соцмережах трейдери втратили мільярди доларів.