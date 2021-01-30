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В США органы юстиции заинтересовались биржевым противостоянием

Суббота, 30 января 2021, 20:42
В США органы юстиции заинтересовались биржевым противостоянием

В Соединенных Штатах органы юстиции заинтересовались действиями биржевых воротил. Дело в том, что крупные хедж-фонды подозреваются в сговоре с отдельными брокерскими онлайн-платформами с целью ограничить координированные действия мелких инвесторов.

Источник: DW

Детали: Вечером пятницы, 29 января, генеральный прокурор штата Техас Кен Пакстон объявил, что направил запрос на получение информации от ряда финансовых онлайн-платформ, в частности Robinhood, чтобы выяснить, имели ли место законные основания на введенные ими ограничения на торговлю акциями Gamestop и ряда других компаний.

В своем заявлении генпрокурор Техаса признал, что есть подозрения на существование сговора между крупными хедж-фондами (считаются крупнейшими игроками на рынке) с отраслевыми биржевыми онлайн-платформами и веб-серверами с целью защитить финкомпании от дальнейших угроз вследствие организованных действий многочисленных мелких инвесторов, которые на таких платформах прибегают к групповым целенаправленным биржевым ходам.

Генпрокурор Техаса отметил, что компании с Уолл-Стрит не имеют права ограничивать доступ граждан к фондовому рынку ради собственной выгоды.

Нынешнее биржевое противостояние между большим количеством организованных с помощью различных онлайн-сервисов мелких инвесторов и большими хедж-фондами особенно обострилось этой неделе.

В течение биржевых торгов хедж-фонды ставили на понижение курсов акций ряда компаний, среди которых была и сеть магазинов по продаже видеоигр Gamestop. Зато многочисленные мелкие инвесторы стали вопреки действиям ведущих биржевых игроков ставить на повышение курсов. В результате был зафиксирован стремительный взлет курса акций компаний Gamestop и AMC Entertainment. Так, стоимость акций Gamestop по итогам недели выросла примерно на 400%.

Еще одним результатом спланированной кампании мелких инвесторов стали значительные потери, которые понесли большие инвесткомпании, чьи расчеты по понижению курсов не оправдались.

На фоне этих событий 28 января финансовые онлайн-платформы Robinhood и TD Ameritrade временно приостановили операции с этими акциями, однако впоследствии несколько ослабили ограничения. В самой компании Robinhood заверили, что причиной ограничений стали сильные колебания курсов этих акций. Несмотря на такие заверения, существует подозрение, что эти онлайн-платформы действовали исключительно в интересах хедж-фондов с целью защитить традиционных биржевых воротил от дальнейших финансовых потерь.

В то же время уже более 20 тысяч мелких инвесторов присоединились с помощью специального приложения к коллективному иску против Robinhood.

Кроме генпрокурора штата Техас, действиями финансовых интернет-платформ заинтересовалась и генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс. Кроме того, о спланированных действиях брокерских онлайн-сервисов и финансовых акул говорят и политики.

Так же Комиссия по ценным бумагам и биржам США перед началом торгов подтвердила, что она расследует события, связанные с курсом акций Gamestop. Кроме того, регулятор пообещал защитить розничных инвесторов, если факты будут указывать на биржевые манипуляции. Регуляторные органы обеспечат деятельность "справедливых, упорядоченных и эффективных рынков", заявили в Комиссии.

Напомним: В США из-за организованных действий пользователей в соцсетях трейдеры потеряли миллиарды долларов.

Темы: СШАэкономика
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