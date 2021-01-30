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У Британії затримали чоловіка, через посилку якого евакуювали завод з виробництва вакцин

Субота, 30 січня 2021, 21:58

У Британії затримали чоловіка, якого вважають відправником підозрілого пакета на один із заводів виробництва вакцини від коронавірусу, що призвело до призупинення роботи та евакуації.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на заяву поліції, пише "Європейська правда".

Випадок стався у середу 27 січня на заводі компанії Wockhardt, що здійснює фінальну стадію виробництва вакцини Oxford-AstraZeneca в північному Уельсі.

Після перевірки з’ясувалося, що у пакунку не було нічого небезпечного. 

Компанія згодом повідомила, що інцидент не позначився на її виробничому графіку.

Поліція Кенту заявила, що пакунок поштою відправив 53-річний британець Ентоні Коллінс із Четем-Хілл "з наміром створити враження, що він може вибухнути або загорітися". 

Чоловіка взяли під варту, він має постати перед судом 26 лютого. 

Теми: Велика Британія


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