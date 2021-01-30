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В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин

Суббота, 30 января 2021, 20:58
В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин

В Британии задержали мужчину, которого считают отправителем подозрительного пакета на завод производства вакцины от коронавируса, что привело к приостановке работы и эвакуации.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление полиции, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в среду 27 января на заводе компании Wockhardt, осуществляющий финальную стадию производства вакцины Oxford-AstraZeneca в северном Уэльсе.

После проверки выяснилось, что в пакете не было ничего опасного.

Компания впоследствии сообщила, что инцидент не сказался на ее производственном графике.

Полиция Кента заявила, что пакет по почте отправил 53-летний британец Энтони Коллинс с Четем-Хилл "с целью создать впечатление, что он может взорваться или загореться".

Мужчину взяли под стражу, он должен предстать перед судом 26 февраля.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Великобритания
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