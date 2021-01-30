Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин

Суббота, 30 января 2021, 21:58

В Британии задержали мужчину, которого считают отправителем подозрительного пакета на завод производства вакцины от коронавируса, что привело к приостановке работы и эвакуации.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на заявление полиции, пишет "Европейская правда".

Случай произошел в среду 27 января на заводе компании Wockhardt, осуществляющий финальную стадию производства вакцины Oxford-AstraZeneca в северном Уэльсе.

После проверки выяснилось, что в пакете не было ничего опасного.

Компания впоследствии сообщила, что инцидент не сказался на ее производственном графике.

Полиция Кента заявила, что пакет по почте отправил 53-летний британец Энтони Коллинс с Четем-Хилл "с целью создать впечатление, что он может взорваться или загореться".

Мужчину взяли под стражу, он должен предстать перед судом 26 февраля.

Темы: Великобритания


powered by lun.ua
Главное сегодня

Бывший глава "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник

Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США

Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине

видеоПодполковника СБУ и полицейских будут судить за похищение людей и вымогательство

В США изменили правила ношения масок

Война на Донбассе: гибридные войска России обстреляли ВСУ, есть раненые

Все новости...
Великобритания
Январь стал самым смертоносным месяцем эпидемии в Великобритании
Вакцина Novavax показала эффективность на 89% во время испытаний в Британии
Минкульт обратился в посольство Британии за "российские" Севастополь и Симферополь в ВВС
Последние новости
22:29
фотоВ воскресенье в России возобновятся акции протеста, власти готовятся
21:58
В Британии задержали мужчину, из-за которого эвакуировали завод по производству вакцин
21:42
В США органы юстиции заинтересовались биржевым противостоянием
20:57
В Северной Ирландии призвали пересмотреть часть соглашения о Brexit на фоне "войны за вакцины"
20:48
Бывший глава "Энергоатома" Юрий Резуник совершил самоубийство – источник
20:06
Санкции против РФ, введенные за захват Крыма, не снимут – посол США
19:19
фотоИз плена освободили украинских моряков, которых удерживали пираты в Нигерии
19:02
Коронавирус: стало известно, кто первым получит прививки в Украине
18:33
Криклий об объеме инвестиций в концессионные дороги: по каждому из проектов 200-350 млн
18:30
Грузия ожидает первые вакцины Pfizer в конце февраля
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!