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Ватажки ОРДЛО заявили, що отримають "Спутник V", Росія заперечує

Субота, 30 січня 2021, 22:16
Ватажки ОРДЛО заявили, що отримають Спутник V, Росія заперечує

Керівництво окупаційної влади ОРДЛО анонсувало отримання російського препарату "Спутник V", але у Москві відповіли, що таких поставок не заплановано.

Джерело: ТАСС

Деталі: Контрольоване бойовиками донецьке видання 29 січня опублікувало анонс надходження в ОРДЛО препарату "Спутник V", який у РФ називають вакциною від коронавірусу: "Прибуття російської вакцини від COVID-19 в ДНР очікується 30-31 січня".

Перед цим ватажок ОРДО Денис Пушилін також заявляв про поставки "російської вакцини" до "республіки" наприкінці січня. Таке ж говорив і ватажок бойовиків ОРЛО.

Проте у Російському фонді прямих інвестицій (РФПІ), який которолює поставки "Спутник V", нічого про це не знають.

Дослівно: "РФПІ не здійснює поставку вакцини "Спутник V" у Донецьк та Луганськ. У Фонді не мають інформації про наявність або відсутність таких поставок".

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяОРДЛОкоронавірусРосія
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