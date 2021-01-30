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Главари ОРДЛО заявили, что получат "Спутник V", Россия отрицает

Суббота, 30 января 2021, 22:16
Главари ОРДЛО заявили, что получат Спутник V, Россия отрицает

Руководство оккупационной власти ОРДЛО анонсировало получение российского препарата "Спутник V", но в Москве ответили, что таких поставок не запланировано.

Источник: российское издание ТАСС

Детали: Контролируемое боевиками донецкое издание 29 января опубликовало анонс поступления препарата "Спутник V", который в РФ называют вакциной от коронавируса: "Прибытие российской вакцины от COVID-19 в ДНР ожидается 30-31 января".

Перед этим главарь ОРДО Денис Пушилин также заявлял о поставках "российской вакцины" в "республику" в конце января. Такое же говорил и главарь боевиков ОРЛО.

Однако в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который отвечает за поставки "Спутник V", ничего об этом не знают.

Дословно: "РФПИ не осуществляет поставку вакцины "Спутник V" в Донецк и Луганск. В Фонде не имеют информации о наличии или отсутствии таких поставок".

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинацияОРДЛОкоронавирусРосcия
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