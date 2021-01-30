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У Китаї за хабарництво та багатоженство стратили ексочільника держкомпанії

Субота, 30 січня 2021, 23:39

Китайська влада стратила колишнього керівника державної компанії China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоміня, його звинуватили у масштабному хабарництві та багатоженстві.

Джерело: Громадське з посиланням на державне телебачення КНР

Деталі: Сяоміня засудили до смертної кари 5 січня, його визнали винним у розтраті понад 25 мільйонів юанів (приблизно 3,9 млн доларів), у тому, що він отримав хабарів на 1,79 мільярда юанів (приблизно 278 млн доларів), а також у тривалому співмешканні з коханками при наявності дружини.

Розслідування проти нього розпочали у 2018 році, після цього Сяоміня виключили з комуністичної партії. У 2020 році в ефірі державного телебачення він зізнався, що зберігав гроші, цінності та інші активи у квартирі в Пекіні, яку називав "супермаркет". Водночас він стверджував, що з грошей, отриманих як хабарі, він не витратив нічого, бо хотів зберегти кошти для дітей.

У свою чергу китайські ЗМІ повідомляли, що Сяомінь володів сотнею квартир і мав приблизно стільки ж коханок, яких він влаштовував на високі посади у 33 компаніях, які працювали під егідою China Huarong.

Суд вирішив, що "значних заслуг" колишнього голови компанії недостатньо для пом’якшення вироку, враховуючи "факти, характер, обставини та ступінь шкоди, завданої суспільству" його злочинами.

Компанію China Huarong уряд КНР створив після Азійської фінансової кризи 1997 року, вона займається управлінням активами з акцентом на управління проблемними боргами.

Теми: Китайкорупція


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