В Китае за взяточничество и многоженство казнили бывшего главу госкомпании

Китайские власти казнили бывшего руководителя государственной компании China Huarong Asset Management Co. Лая Сяоминя, его обвинили в масштабном взяточничестве и многоженстве.

Источник: Громадське со ссылкой на государственное телевидение КНР

Детали: Сяоминя приговорили к смертной казни 5 января, его признали виновным в растрате более 25 млн юаней (примерно 3,9 млн долларов), в том, что он получил взяток на 1,79 миллиарда юаней (примерно 278 млн долларов), а также в длительном сожительстве с любовницами при наличии жены.

Расследование против него начали в 2018 году, после этого Сяоминя исключили из коммунистической партии. В 2020 году в эфире государственного телевидения он признался, что хранил деньги, ценности и другие активы в квартире в Пекине, которую называл "супермаркет". В то же время он утверждал, что из денег, полученных в качестве взяток, он не потратил ничего, потому что хотел сохранить средства для детей.

В свою очередь китайские СМИ сообщали, что Сяоминь владел сотней квартир и имел примерно столько же любовниц, которых он устраивал на высокие должности в 33 компаниях, которые работали под эгидой China Huarong.

Суд решил, что "значительных заслуг" бывшего главы компании недостаточно для смягчения приговора, учитывая "факты, характер, обстоятельства и степень вреда, причиненного обществу" его преступлениями.

Компании China Huarong правительство КНР создал после азиатского финансового кризиса 1997 года, она занимается управлением активами с акцентом на управление проблемными долгами.