США перекинули в західну частину Тихого океану групу стратегічних бомбардувальників

Група з чотирьох американських стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress прибула на авіабазу Андерсен на американському острові Гуам в західній частині Тихого океану.

Джерело: Командування тихоокеанських ВВС США, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Видання зазначає, що на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном один з них перед посадкою зробив проліт над районом спірних вод і островів у Південно-Китайському морі, права на які відстоює Китай.

Дослівно: "Відправлення оперативної групи бомбардувальників для проведення навчань показує нашу здатність швидко розгортати війська в будь-якому районі, де нам це потрібно. Місії наших стратегічних бомбардувальників демонструють постійну готовність до нанесення глобальних ударів. Ми залишаємося готовими до розгортання в будь-якій точці світу в будь-який час", - заявив підполковник Крістофер Дафф, командир 96-ї бомбардувальної ескадрильї B-52H.