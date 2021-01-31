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США перекинули в західну частину Тихого океану групу стратегічних бомбардувальників

Неділя, 31 січня 2021, 03:14
НА ФОТО – літак B-52H Stratofortress

Група з чотирьох американських стратегічних бомбардувальників B-52H Stratofortress прибула на авіабазу Андерсен на американському острові Гуам в західній частині Тихого океану.

Джерело: Командування тихоокеанських ВВС США, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Видання зазначає, що на тлі загострення відносин між Вашингтоном і Пекіном один з них перед посадкою зробив проліт над районом спірних вод і островів у Південно-Китайському морі, права на які належать громадянам відстоює Китай.

Дослівно: "Відправлення оперативної групи бомбардувальників для проведення навчань показує нашу здатність швидко розгортати боєготовності міць в будь-якому районі, де нам це потрібно, - заявив підполковник Крістофер Дафф, командир 96-ї бомбардувальної ескадрильї B-52H. - Місії наших стратегічних бомбардувальників демонструють постійну готовність до нанесення глобальних ударів. Ми залишаємося готовими до розгортання в будь-якій точці світу в будь-який час".

Теми: СШАКитай


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