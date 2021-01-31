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США перебросили в западную часть Тихого океана группу стратегических бомбардировщиков 

Воскресенье, 31 января 2021, 02:44

Группа из четырех американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress прибыла на авиабазу Андерсен на американском острове Гуам в западной части Тихого океана.

Источник: Командование тихоокеанских ВВС США, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: По имеющимся данным, на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пекином один из них перед посадкой совершил пролет над районом спорных вод и островов в Южно-Китайском море, права на принадлежность которых отстаивает Китай.

Дословно: "Отправка оперативной группы бомбардировщиков для проведения учений показывает нашу способность быстро развертывать боеготовую мощь в любом районе, где нам это потребуется, - заявил подполковник Кристофер Дафф, командир 96-й бомбардировочной эскадрильи B-52H. - Миссии наших стратегических бомбардировщиков демонстрируют постоянную готовность к нанесению глобальных ударов. Мы остаемся готовыми к развертыванию в любой точке мира в любое время".

Темы: СШАКитай


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